Команда Димаша Кудайбергена обратилась к поклонникам певца с важным предупреждением

Команда популярного казахстанского исполнителя предупреждает, что в Сети появился сайт, продающий недействительные билеты на концерты Димаша Кудайбергена в Лондоне и Риге, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Dimash.news.

"Дорогие друзья! Сообщаем, что появился сайт, продающий недействительные билеты на концерты Димаша Кудайбергена в Лондоне и Риге", - сообщается в публикации.

Желающим попасть на концерт рекомендуется приобретать билеты исключительно на официальном сайте билетного оператора, официальном сайте локации концерта и, для покупателей из Риги, латвийском сайте.

"Все другие платформы не являются официальными, и билеты, купленные через них, будут недействительными на самих концертах. Берегите себя и будьте внимательны!" - предупреждают организаторы казахстанцев.

Напомним, ранее мы писали, что народный артист Казахстана, популярный исполнитель Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в Лондоне.

Добавим, концерты мировых звезд собирают много фанатов со всей страны. Однако высокий спрос на билеты и желание казахстанцев найти выгодные цены стали использовать мошенники. Например, как у казахстанцев крадут деньги, предлагая билеты на концерт Джей Ло, читайте в нашем материале.

Мы также писали, что в конце декабря прошлого года жительница Алматы купила недействительные билеты на концерт известной казахстанской группы. В мошенничестве подозревают парня из Кокшетау.

Ранее в июне стало известно, что 40 жителей Алматы и Астаны обратились в полицию после того, как на купленные билеты не смогли попасть на концерты российских артистов. В мошенничестве заподозрили жительницу Семея.

А в 2023 году полиция задержала 18-летнего алматинца, продававшего поддельные билеты на концерт 50 Cent. Уголовное дело было зарегистрировано по ст.190 УК РК “Мошенничество”.