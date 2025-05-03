От уличной прачечной до роскоши: что посмотреть казахстанцам в Мумбаи (фото)

Мумбаи — город контрастов, в котором древние традиции переплетаются с бешеным темпом современной жизни. Это не просто крупнейший мегаполис Индии, а культурный и деловой центр, передает NUR.KZ.

Здесь небоскребы соседствуют с уличными храмами, а деловые районы — с трущобами. Этот город сложно понять сразу, но если уделить ему время, можно найти немало интересного.

Туристы со всего мира едут сюда за шумом улиц, уличной едой, видами на океан, колоритом Болливуда и, конечно, чтобы заглянуть в ту самую атмосферу, которую можно ощутить только в индийском мегаполисе.

Мумбаи. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Добраться до Мумбаи стало намного проще после запуска рейса авиакомпании Air Astana, который летает трижды в неделю. Время в полете займет чуть более четырех часов, а путь проходит над живописной горной местностью, так что насладиться видами можно прямо из иллюминатора самолета.

Вид из окна самолета. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Предварительно казахстанцам следует оформить визу – сделать это можно онлайн на сайте правительства Индии. Лучше позаботиться об этом заблаговременно.

Архитектура - от истории к современности

Мумбаи начинает удивлять буквально с самых первых часов пребывания. Дорога из аэропорта пролегает вдоль побережья, откуда отрывается вид не только на океан с лодочками и парусниками, но и на современные небоскребы. Они контрастируют с рыбацкими деревушками, расположенными на берегу.

Дорога из аэропорта. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Свой туристический маршрут начинать лучше с Ворот Индии - монументальной арки в стиле индо-сарацинской архитектуры. Ее построили в 1911 году в честь визита британского короля Георга V.

На каждой стороне ворот есть большие залы с арками, а центральный купол соединен башнями и украшен решеткой. Ворота Индии – одна из основных достопримечательностей, которые напоминают о колониальной истории страны, к тому же эта арка – первое, что видят путешественники, пребывающие морем.

Ворота Индии. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Вечером Ворота Индии освещают, а стены самого монумента нередко превращаются в экран - здесь проводят световые шоу, транслируют документальные фильмы, короткие ролики о культуре и истории Индии. Все это бесплатно и на открытом воздухе, в окружении туристов, шумных торговцев и ветра с моря.

Ворота Индии. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Поблизости расположен отель Taj Mahal Palace, построенный более ста лет назад – в 1903 году. По легенде, состоятельного индийца Джамсетджи Нусерванджи Тата не пустили в один из английских отелей, после чего он решил построить свой отель, который до сих пор считается самым роскошным в Мумбаи.

Отель "Тадж Махал". Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Когда отель впервые открыл свои двери, он поразил своим великолепием – колонны были выполнены из оникса, отделка включала в себя мозаику и драгоценные камни, а потолки украшали хрустальные люстры. На момент открытия это было единственное здание в городе с собственным электроснабжением.

Отель "Тадж Махал" и Ворота Индии. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В 1970-х годах к историческому зданию пристроили современную башню, открыли новые рестораны. А в 2008 году стал одним из трагических эпицентров теракта, охватившего сразу несколько районов города. После этих событий меры безопасности во всех местах массового скопления людей были значительно усилены.

Вокзал как место для отличных фото

Еще одним местом, которое стоит посетить, является вокзал Чхатрапати Шиваджи, ранее известный как Виктория Терминус. Это - одна из самых впечатляющих железнодорожных станций в мире и настоящий символ Мумбаи.

Построенный в 1887 году к юбилею правления королевы Виктории, он стал ярким примером колониальной готики, смешанной с элементами традиционной индийской архитектуры: башни, витражи, арки, каменные резные купола создают ощущение, будто это не вокзал, а собор или дворец.

Вокзал Чхатрапати Шиваджи. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Сейчас здесь кипит повседневная жизнь — сотни пригородных и междугородних поездов, десятки тысяч пассажиров ежедневно. Вокзал работает круглосуточно, обслуживая как дальние маршруты, так и пригородные поезда. Здание до сих пор выглядит монументально — особенно вечером, когда включается подсветка. Напротив вокзала создана специальная площадка, где можно сделать невероятные фотографии.

Архитектура Мумбаи. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В целом архитектура Мумбаи очень колоритна – современные высотки сочетаются со старинными колониальными зданиями, где зачастую располагаются госорганы, суды и университеты. Можно найти небольшие уютные домики и совсем неприглядные строения – то, что мы привыкли считать трущобами. В городе немало памятников и монументов, а главное – очень много зелени.

Мумбаи. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Остров Элефанта

Если хочется отвлечься от городской суеты, побыть наедине с природой и проникнуться духовной историей Индии, то можно отправиться на остров Элефанта. Несмотря на название (Elephant – "слон", англ.), слонов вы здесь не найдете, но живности тут предостаточно – чего стоят ловкие обезьянки, которые интересуются туристами и, особенно, тем, что у них в руках; а также коров, козочек и, конечно, собак.

Обезьяна. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

А свое название остров получил с легкой руки португальцев, которые увидели каменную статую слона на берегу (сейчас она стоит в музее в городе).

Добраться до острова можно на пароме, который отходит от Ворот Индии. Время в пути займет около часа, после чего нужно пересесть на местный паровозик, больше похожий на те, к которым мы привыкли в детских парках развлечений.

Шива. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

На острове расположен комплекс пещер с индуистскими барельефами, вырубленными в скале ориентировочно в 5-6 веках. Главный зал посвящен Шиве: здесь он изображен как Тримурти — создатель, хранитель и разрушитель. Атмосфера внутри пещеры почти храмовая: темно, прохладно, пахнет сыростью и временем.

Пещера. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

К слову, чтобы подняться к пещерам, нужно преодолеть порядка 200 ступеней. Вдоль лестницы расположены торговые палатки, где можно приобрести различные сувениры, украшения, игрушки. Здесь можно торговаться, хотя цены весьма приемлемы, даже несмотря на то, что место является туристическим.

Сувениры. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Быт индийцев изнутри

Если хочется посмотреть на быт индийцев изнутри, стоит отправиться на рынок специй. Находится он вдали от туристических районов, но если вы желаете приобрести свежие, запашистые приправы – вам точно туда.

Рынок специй. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Перцы разных видов перемалываются прямо на глазах посетителей специальными аппаратами – на месте стоит оглушительный стук металлических цилиндров и такой же настойчивый аромат.

Так готовят специи. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Через некоторое время вы начинаете ощущать жжение перца во рту и в носу. Поодаль обжаривают кокос или смеси для блюд, на прилавках представлены различные виды приправ, которые активно и щедро используются в традиционной кухне.

Так готовят специи. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Одно из невероятных для современного человека мест в Мумбаи – публичная прачечная. Сегодня, когда в каждом доме есть стиральная и даже сушильная машина, кажется весьма необычным стирать вещи вручную. Однако в Dhobi Ghat, которая работает уже более века, с самого утра физически крепкие мужчины в условиях жаркого климата под палящим солнцем стирают белье в бетонных ваннах.

Прачечная. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Каждый день сюда привозят сотни килограммов белья — от одежды частных лиц до постельного белья из отелей и больниц. После того, как вещи замочены в воде с мылом, их сильно бьют о каменные плиты, чтобы отстирать грязь. Затем белье тщательно полощут в чистой воде.

Прачечная. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Следующий этап - сушка: вещи развешивают на длинных веревках, натянутых по всей территории, и сушат на открытом воздухе. Вся работа происходит в традиционной манере, а навыки передаются из поколения в поколение.

Прачечная. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Песни и танцы Болливуда

Ну и конечно, какая Индия без песен, танцев и Болливуда! Многие поклонники местных киношедевров и индийских актеров приезжают сюда ради того, чтобы встретить невзначай своих кумиров на улице или даже посетить студию, где снимаются фильмы.

Студия. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Одна из студий в Мумбаи с удовольствием проводит экскурсии по своим павильонам, демонстрируя ролики об истории кино, технические возможности болливудского кинематографа. Вам покажут танцоров в ярких костюмах и предложат станцевать и самим, нарядят в традиционную одежду, чтобы сделать несколько фото, и даже предложат спеть в студии звукозаписи любую песню на выбор.

Студия. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Однако не стоит ожидать, что вас действительно приведут туда, где снимают картины для мирового или зарубежного проката - как рассказал наш экскурсовод, туда доступа туристам, увы, нет. Едва ли удастся увидеть съемки настоящих фильмов – в таких местах, как правило, снимают сериалы или подкасты, а туристам покажут лишь "верхушку айсберга".

Танцоры. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Тем не менее, вы сможете понять, как в целом устроено закулисье, каким образом выстраиваются декорации и то, что ради красивого кадра требуется долгая работа многих людей.

Дом Шахрукх Хана, сейчас он на реставрации. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Но спешим вас порадовать – на болливудских холмах можно увидеть дома, где живут знаменитости. И местные жители, и туристы буквально часами ожидают поблизости в надежде, что их кумир выйдет или выглянет в окно и помашет своим поклонникам; а также делают селфи на фоне дома любимого актера.

Что нужно помнить в Мумбаи

Мумбаи безопасен и гостеприимен, но лучше учитывать несколько моментов, чтобы сделать свою поездку более приятной. Так, еду пробовать стоит, но осторожно: тщательно выбирайте места и старайтесь избегать уличной кухни. Начинайте с менее острых блюд. Воду используйте только бутилированную.

Мумбаи. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Расплачиваться за покупки и в кафе можно картой. А, чтобы приобрести сувениры на улице, понадобятся наличные. Снять деньги можно в банкоматах, но готовьтесь к немаленькой комиссии. Также можно взять с собой доллары и обменять в официальных обменниках или в отеле.

Такси в Мумбаи. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В качестве транспорта можно использовать рикшей или такси по приложению.

Одежду лучше предпочесть легкую, но закрывающую плечи и ноги, особенно, если вы собираетесь в храмы. Чтобы уберечься от палящего солнца, носите головной убор, солнцезащитный крем и пейте много воды.

Уличный храм в Мумбаи. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Планируйте посещение основных достопримечательностей заранее — они могут быть переполнены туристами. Будьте уважительны к местным традициям и культуре. Всегда снимайте обувь перед входом в храмы и некоторые другие святые места.

Мумбаи требует времени, терпения и открытости. Он может быть шумным, жарким, утомительным. Но если сбавить темп и присмотреться к нему внимательнее, Мумбаи откроется с другой стороны, полной простых историй и человеческого тепла.