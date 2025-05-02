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Суд обязал выплатить помощь астанчанке, чья квартира пострадала из-за пожара в паркинге

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Судья выносит приговор
Судья выносит решение. Иллюстративное фото: Nanthida Seangboon / Getty Images

Специализированный межрайонный административный суд защитил права пострадавшей в ЧС астанчанки - он обязал управление занятости выплатить помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.

Как пояснили в суде, Д. является собственником квартиры в одном из ЖК Астаны, где проживает вместе со своей матерью, имеющей инвалидность II группы.

️В июне 2023 года произошел пожар в паркинге ЖК - от теплового воздействия пострадала квартира и авто истца.

После женщина обратилась в управление занятости и социальной защиты Астаны с заявлением об оказании социальной помощи, в связи с тем, что в результате пожара причинен ущерб ее квартире, которая является единственным жильем.

Однако ответчиком на электронный адрес истца направлено уведомление о том, что решением управления в удовлетворении заявления об оказании материальной помощи было отказано.

️Не согласившись с отказом, Д. обратилась в СМАС Астаны с иском.

️Решением суда иск был удовлетворен.

"️Суд признал, что оспариваемые действия ответчика в отказе оказания социальной помощи являются незаконными с позиции материальной правомерности, поскольку действующие на тот момент Правила предусматривали исключительный перечень оснований для отказа в предоставлении социальной помощи️. Специальной комиссией и управлением отказано в назначении социальной помощи, со ссылкой на то, что пожар произошел не в жилище, и нанесенный ущерб не является значительным.️ Таким образом, решение об отказе в назначении социальной помощи истцу приняты по основаниям, не предусмотренным в Правилах", - пояснили в суде.

Также в СМАС добавили, что в действовавших правилах отсутствовало определение понятию "значительный ущерб" и не было предусмотрено, что пожар должен произойти именно в жилище гражданина, что дало основание вынесению необъективного решения.

️Решение вступило в законную силу.

Напомним, в июне 2023 года в результате пожара в паркинге ЖК "Кристалл" в Астане три человека отравились угарным газом и были госпитализированы в больницу. Горели шесть авто. Также сообщалось, что от теплового воздействия повреждено четыре автомобиля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241273-sud-obyazal-upravlenie-zanyatosti-vyplatit-pomoshch-astanchanke-chya-kvartira/