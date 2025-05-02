Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Более чем на 50% завышали цены на социальные продукты в Павлодарской области

Опубликовано:

Овощи лежат рядом с купюрами тенге
Овощи и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Павлодарской области выявили торговые точки, где завышали цены на социально значимые продукты. Местами надбавки составляли более 50%. Нарушения выявили в ходе проверок, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МТИ РК.

Как сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции РК в первом квартале 2025 года Департаментом торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области проведено 68 проверок субъектов торговли: 43 внеплановые проверки и 25 проверок профилактического характера с посещением объектов. Проверки прошли в городах Павлодар, Экибастуз, Аксу, а также в Теренкольском районе.

В результате мероприятий были снижены розничные цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. В частности:

  • на картофель — с 330 до 184 тенге за килограмм;
  • на морковь — с 105 до 69 тенге за килограмм;
  • на гречневую крупу — с 450 до 339 тенге за килограмм;
  • на соль — со 120 до 109 тенге за килограмм;
  • на рожки весовые — с 430 до 388 тенге за килограмм;
  • на мясо куриное — с 1 400 до 1 322 тенге за килограмм.

Данное снижение стало возможным благодаря усиленному контролю за соблюдением требований законодательства в части регулирования торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, отмечают в министерстве.

В ходе проверок выявлены нарушения у 58 субъектов торговли. Установлены факты превышения предельной торговой надбавки, которая в отдельных случаях достигала:

  • 106% — на картофель,
  • 75% — на морковь,
  • 52,5% — на гречку,
  • 27,2% — на мясо кур.

По выявленным фактам приняты меры административного воздействия, выданы предписания об устранении нарушений.

В Министерстве напомнили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» размер предельной торговой надбавки на СЗПТ не должен превышать 15% от отпускной или закупочной цены.

Несколько дней назад мы сообщали, что за год социально значимые продукты питания подорожали в среднем на 6,2% в Казахстане. Исключением стали яйца, рис, гречневая крупа, морковь и некоторые другие товары.

В апреле аналитики сравнили цены на картофель в Казахстане и других странах мира.

Также мы сообщали, что в феврале инфляция в Казахстане достигла 9,4%. Месячный рост цен оказался максимальным за последние несколько лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241237-bolee-chem-na-50-zavyshali-ceny-na-socialnye-produkty-v-pavlodarskoy-oblasti/