Более чем на 50% завышали цены на социальные продукты в Павлодарской области
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В Павлодарской области выявили торговые точки, где завышали цены на социально значимые продукты. Местами надбавки составляли более 50%. Нарушения выявили в ходе проверок, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МТИ РК.
Как сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции РК в первом квартале 2025 года Департаментом торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области проведено 68 проверок субъектов торговли: 43 внеплановые проверки и 25 проверок профилактического характера с посещением объектов. Проверки прошли в городах Павлодар, Экибастуз, Аксу, а также в Теренкольском районе.
В результате мероприятий были снижены розничные цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. В частности:
- на картофель — с 330 до 184 тенге за килограмм;
- на морковь — с 105 до 69 тенге за килограмм;
- на гречневую крупу — с 450 до 339 тенге за килограмм;
- на соль — со 120 до 109 тенге за килограмм;
- на рожки весовые — с 430 до 388 тенге за килограмм;
- на мясо куриное — с 1 400 до 1 322 тенге за килограмм.
Данное снижение стало возможным благодаря усиленному контролю за соблюдением требований законодательства в части регулирования торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, отмечают в министерстве.
В ходе проверок выявлены нарушения у 58 субъектов торговли. Установлены факты превышения предельной торговой надбавки, которая в отдельных случаях достигала:
- 106% — на картофель,
- 75% — на морковь,
- 52,5% — на гречку,
- 27,2% — на мясо кур.
По выявленным фактам приняты меры административного воздействия, выданы предписания об устранении нарушений.
В Министерстве напомнили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» размер предельной торговой надбавки на СЗПТ не должен превышать 15% от отпускной или закупочной цены.
Несколько дней назад мы сообщали, что за год социально значимые продукты питания подорожали в среднем на 6,2% в Казахстане. Исключением стали яйца, рис, гречневая крупа, морковь и некоторые другие товары.
В апреле аналитики сравнили цены на картофель в Казахстане и других странах мира.
Также мы сообщали, что в феврале инфляция в Казахстане достигла 9,4%. Месячный рост цен оказался максимальным за последние несколько лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241237-bolee-chem-na-50-zavyshali-ceny-na-socialnye-produkty-v-pavlodarskoy-oblasti/