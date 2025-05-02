Более чем на 50% завышали цены на социальные продукты в Павлодарской области

В Павлодарской области выявили торговые точки, где завышали цены на социально значимые продукты. Местами надбавки составляли более 50%. Нарушения выявили в ходе проверок, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МТИ РК.

Как сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции РК в первом квартале 2025 года Департаментом торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области проведено 68 проверок субъектов торговли: 43 внеплановые проверки и 25 проверок профилактического характера с посещением объектов. Проверки прошли в городах Павлодар, Экибастуз, Аксу, а также в Теренкольском районе.

В результате мероприятий были снижены розничные цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. В частности:

на картофель — с 330 до 184 тенге за килограмм;

на морковь — с 105 до 69 тенге за килограмм;

на гречневую крупу — с 450 до 339 тенге за килограмм;

на соль — со 120 до 109 тенге за килограмм;

на рожки весовые — с 430 до 388 тенге за килограмм;

на мясо куриное — с 1 400 до 1 322 тенге за килограмм.

Данное снижение стало возможным благодаря усиленному контролю за соблюдением требований законодательства в части регулирования торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, отмечают в министерстве.

В ходе проверок выявлены нарушения у 58 субъектов торговли. Установлены факты превышения предельной торговой надбавки, которая в отдельных случаях достигала:

106% — на картофель,

75% — на морковь,

52,5% — на гречку,

27,2% — на мясо кур.

По выявленным фактам приняты меры административного воздействия, выданы предписания об устранении нарушений.

В Министерстве напомнили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» размер предельной торговой надбавки на СЗПТ не должен превышать 15% от отпускной или закупочной цены.

Несколько дней назад мы сообщали, что за год социально значимые продукты питания подорожали в среднем на 6,2% в Казахстане. Исключением стали яйца, рис, гречневая крупа, морковь и некоторые другие товары.

В апреле аналитики сравнили цены на картофель в Казахстане и других странах мира.

Также мы сообщали, что в феврале инфляция в Казахстане достигла 9,4%. Месячный рост цен оказался максимальным за последние несколько лет.