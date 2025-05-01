"Делились последним": еврейская община в Нью-Йорке поблагодарила казахский народ (видео)

Представители еврейской общины, проживающей в Нью-Йорке, поблагодарили казахский народ за приют в годы Холокоста, передает телеканал 24KZ.

Как сообщает телеканал, сейчас в Нью-Йорке проживает община ашкеназских евреев. Около 100 тысяч человек в годы Второй мировой войны спаслись от Холокоста и были переселены на казахскую землю.

"Хочу поблагодарить казахский народ за то, что он подарил нам жизнь. В годы Холокоста моя мать нашла приют в Казахстане – вы спасли ее. Она часто вспоминала, с какой добротой к ней отнеслись люди, делились последним. Благодаря этому я сейчас стою перед вами. У нас растут дети и внуки. Я мечтаю однажды посетить вашу страну",

"Удивительно, как Казахстану удается сохранять внутреннее согласие в такое непростое геополитическое время. Сплоченность, равенство, уважение к миру как к главной ценности – это, кажется, у вас в ДНК",

"Меня поразило, насколько казахский народ открыт и доброжелателен к представителям разных наций. Такая модель может послужить примером для многих стран мира", - поделились представители общины с корреспондентом казахстанского телеканала.

Напомним, как пишет РИА Новости, Холокост (Holocaust) – от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение с помощью огня".

В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и массовому уничтожению евреев в 1933-1945 годах.