Павлодарец выехал на Lexus по работе и 10 часов бродил по степи (видео)

Заблудившегося жителя Павлодара, отца 6 детей, сутки искали полицейские, спасатели и волонтеры. Мужчину нашли бродившим по степи и обессиленным, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 29 апреля в три часа ночи в Майкаинский поселковый отдел полиции с заявлением обратился мужчина.

Он сообщил, что его брат с рабочим визитом для изучения местности выехал на своей машине Lexus в Коктобинский сельский округ Майского района.

Позже стало известно, что в 9 утра его брат позвонил супруге и рассказал, что автомобиль застрял. Мужчина пошел за помощью, но в темноте, потеряв ориентир, заблудился, а сотовый телефон разряжался.

Незамедлительно полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия совместно с сотрудниками ДЧС и волонтерами. К поиску подключились местные жители, родные и коллеги пропавшего мужчины.

В течении суток они прочесывали степь, использовали специальную технику. В результате сотрудники полиции Баянаульского района установили местонахождение пропавшего 47-летнего жителя Павлодара.

"Отец 6 детей найден в степи в 30 км от поселка Майкаин. Обессиленный, он плутал по степи. Мужчину спасло упорство и желание увидеть детей. Он все время шел, практически не делая остановок, проведя в открытой степи порядка 10 часов", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Найденный мужчина выразил благодарность полицейским, спасателям и всем неравнодушным, кто участвовал в его поисках.

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