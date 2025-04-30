Когда в Алматы заработают фонтаны

Стало известно, когда в Алматы включат фонтаны. Всего в этом сезоне будет запущено 56 коммунальных фонтанных комплексов, из них 11 - "сухих", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Сезон фонтанов в Алматы официально начнется с 1 мая. Они будут работать ежедневно с 08:00 до 23:00 вплоть до 1 октября. При этом, согласно действующим правилам, эксплуатация фонтанов при температуре ниже +5°C запрещена.

Техническое обслуживание и санитарное состояние фонтанов обеспечивает ТОО "Eco Almaty".

Фонтаны. Фото: акимат Алматы

С началом весны специалисты провели комплексную подготовку фонтанов: очистку чаш и прилегающей территории, обеззараживание воды с использованием хлора и сульфата меди, покраску и ремонт оборудования, а также проверку всех инженерных систем. Это позволит обеспечить безопасную и стабильную работу городских фонтанов.

Фонтаны. Фото: акимат Алматы

Сейчас рассматривается вопрос проведения текущего ремонта шести фонтанов города.

Фонтаны Алматы - это не только инженерные сооружения, но и важные элементы городской идентичности и визуальной культуры. Их восстановление и модернизация - шаг к созданию более эстетичного, комфортного и безопасного общественного пространства.

Напомним, в апреле стартовала масштабная реконструкция четырех центральных фонтанов: Восточного и Западного у здания акимата, фонтана на площади Республики и фонтана у театра имени Г. Мусрепова.

На данных объектах ведутся демонтажные работы. Полностью завершить реконструкцию и благоустройство прилегающих территорий планируется в октябре 2025 года. Ожидается, что после обновления эти фонтаны станут современными, безопасными и комфортными зонами отдыха для горожан и гостей мегаполиса.

Фонтаны. Фото: акимат Алматы