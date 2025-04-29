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Борьба с домогательствами: могут ли казахстанцев наказать за эмодзи в виде бананов и баклажанов

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Мужчина пристает к коллеге
Харассмент. Иллюстративное фото: photobyphotoboy/Getty Imges

Эксперты выразили мнение об инициативе Министерства труда внести изменения в Трудовой кодекс, где ряд норм направлен на борьбу с харассментом на работе, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, правозащитники поддержали инициативу Минтруда о борьбе с сексуальными домогательствами на работе. По их словам, им часто жалуются на домогательства коллег.

Правозащитница Халида Ажигулова привела в пример инцидент в одной из школ, когда в неприятной ситуации оказалась гардеробщица. По словам правозащитницы, к гардеробщице домогался директор школы, после чего уволил, но доказать его вину в судах страны женщина не смогла. Ажигулова сообщила, что пострадавшая добилась правды только в комитете ООН, но на работу гардеробщицу не вернули.

По мнению общественников, в нашем законодательстве определения харассмента нет. И если его не прописать, останется ложное представление, что такой проблемы в стране вообще не существует.

"Действительно, эта тема актуальна. Единственное, что у нас на сегодняшний день есть - это статья за мелкое хулиганство, и в составе данного правонарушения есть состав как оскорбительные приставания в общественных местах. За это сейчас можно лишь написать заявление в полицию. Но без видео или аудиоулик разбираться никто не станет", - считает Халида Ажигулова.

Эксперты считают, рассматривать жалобы должны конфиденциально и наказывать жестче, но бывает, что девушки просто стесняются жаловаться на коллег.

"Если в силу вот тех моральных установок, уважения к старшим, человек посчитает, что нет необходимости обращаться с жалобой, то, в принципе, на этом будет вопрос исчерпан. То есть в данном случае каждый человек определяет вот эти пределы враждебности и унизительной обстановки в отношении себя. А самые хитрые под видом харассмента могут преследовать личную выгоду", - отметил ассоциированный профессор права Муслим Хасенов.

По мнению правозащитников, под сомнением окажутся привычные комплименты и даже безобидные смайлы в переписках.

"Если, например, один коллега отправляет другому коллеге или другой коллеге сообщения сексуального характера или отправляет какие-то эмодзи, допустим, бананы, баклажаны. Известно, что такие эмодзи означают предложения о сексуальных, романтических отношениях. И, соответственно, если он до конца не уверен, что другой коллега это понимает, то нельзя этого делать", - добавила Халида

Эксперты также призвали не путать харассмент с флиртом, так как последний происходит по желанию обеих сторон. А если одна из них не хочет, лучше не настаивать на продолжении. Чтобы не попасть в неловкое положение, специалисты советуют уточнить у коллеги прямо, взаимна ли симпатия, а до этого желательно держать дистанцию.

Источник: KTK

Добавим, что Кембриджский словарь определяет харассмент как поведение, которое раздражает или расстраивает кого-то. В переводе с английского "harassment" - "преследование". Это противоправное поведение по отношению к человеку, которое вызывает психические или эмоциональные страдания, в том числе повторяющиеся нежелательные контакты без разумной цели, оскорбления, угрозы, прикосновения или оскорбительную лексику.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Министерство труда и социальной защиты населения намерено внести изменения и дополнения в Трудовой кодекс. Отмечалось, что ряд норм направлен на борьбу с харассментом на работе.

В Минтруде подчеркнули, что в Казахстане отсутствует правовое регулирование вопросов сексуального домогательства в сфере труда. А по данным соцопросов, до 30% работников сталкивались с неэтичным поведением. Также отсутствует четкий механизм обращения и защиты.

В феврале прошло года вице-министр МВД прокомментировал возможность введения в законодательство ответственности за харассмент и сталкинг (преследование). Игорь Лепеха сказал, что "когда-то Казахстан придет к введению этих норм".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240592-borba-s-domogatelstvami-mogut-li-kazahstancev-nakazat-za-emodzi-v-vide-bananov-i-baklazhanov/