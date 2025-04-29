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В Астане изменятся семь автобусных маршрутов

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Автобус в Астане
Автобус в Астане. Фото: cts.gov.kz

Семь автобусных маршрутов в Астане меняют схему движения. Это связано с ремонтными работами на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

Как сообщили сегодня в транспортной компании, временно изменена схема движения маршрутов № 20, 33, 41, 503, 47, 57, 84.

Согласно схеме, вышеуказанные автобусные маршруты будут ездить по проспектам Жумабаева, Кошкарабаева, по улицам Кордай и Айнаколь.

Накануне стало известно, что перекресток на пересечении улиц Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева планируется полностью перекрыть на три месяца в Астане.

На днях сообщалось, что в Астане с 26 апреля по 6 мая будет частично перекрыто движение по проспекту Абылай хана - на участке от ул. А.Пушкина до ул. Манаса.

До этого астанчан и гостей города предупредили об ограничениях на проспекте Улы Дала - его часть будет перекрыта в течение девяти дней.

Ранее в акимате также предупреждали, что в Астане до конца сентября будет ограничено движение по правостороннему съезду с ул. Сыганак на пр. Мангилик Ел, а также на участке пр. Кабанбай батыра из-за строительства LRT.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240547-vremenno-menyayutsya-shemy-dvizheniya-semi-avtobusnyh-marshrutov-v-astane/