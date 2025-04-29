Алматинцы задолжали почти 1,2 млрд тенге за электроэнергию

Жители Алматы задолжали почти 1,2 млрд тенге за электроэнергию, об этом сообщили в АО "Алатау Жарық Компаниясы", передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что АО "АЖК" усиливает работу по взысканию долгов за электроэнергию. С 12 мая 2025 года филиал АЖК "ЭнергоСбыт" начинает поэтапно вводить ограничения электроснабжения должникам.

В компании сообщили, что отключения будут проводиться ежедневно с 7:00 до 20:00 и затронут только те адреса, где зафиксированы долги.

"Электроснабжение будет временно приостанавливаться до момента полной оплаты задолженности. Взаимодействие с должниками будет осуществляться через объединения собственников имущества (ОСИ) и жилищные кооперативы, что позволит минимизировать неудобства для добросовестных потребителей", - отметили в компании.

На сегодня суммарная задолженность среди потребителей в Алматы составляет почти 1,2 миллиарда тенге.

Абонентам рекомендуют заранее проверить наличие задолженности и обратиться в свое ОСИ для уточнения информации или напрямую в Единый контактный центр по номеру 356-99-99.

Ранее мы сообщали, что жители алматинского жилого комплекса "Арлан" жалуются на постоянные проблемы с электричеством: свет дают на несколько часов и снова отключают.

Также сообщалось, что почти на 30% могут повысить тариф на электроэнергию в Астане.