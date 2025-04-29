Телевидение и радио временно не будут работать по Казахстану

Завтра, 30 апреля, временно будет приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казтелерадио".

В компании отметили, что это делается ежеквартально, для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания.

"30 апреля 2025 года, с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сообщили в АО.

До этого ретрансляцию телерадиоканалов приостанавливали по Казахстану 5 марта текущего года.

По информации на официальном сайте компании, акционерное общество "Казтелерадио" - национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.