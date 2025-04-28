Почти полсотни ружейных стволов обнаружили в фундаменте старого дома в СКО (видео)

В зоне противопаводковых работ в поселке Заречный в СКО обнаружен старый фундамент дома, в который были залиты ружейные стволы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"В зоне противопаводковых работ в поселке Заречном, при сборе песка в мешкотару для укрепления насыпей, военнослужащие обнаружили старый фундамент дома, в который были залиты ружейные стволы.

Полицейские, несущие дежурство на данном участке, разбили фундамент и извлекли из него 46 ружейных стволов и детали охотничьего оружия", - отмечается в сообщении полиции СКО в Instagram-аккаунте.

Стражи порядка упаковали их в мешки, перевезли на лодках на "большую землю" и доставили в управление полиции Петропавловска.

Теперь стражам порядка предстоит выяснить - кто и в каких годах таким оригинальным образом армировал бетон.