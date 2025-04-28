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Почти полсотни ружейных стволов обнаружили в фундаменте старого дома в СКО (видео)

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Ружейные стволы
Ружейные стволы. Фото: instagram/sqo_pd

В зоне противопаводковых работ в поселке Заречный в СКО обнаружен старый фундамент дома, в который были залиты ружейные стволы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"В зоне противопаводковых работ в поселке Заречном, при сборе песка в мешкотару для укрепления насыпей, военнослужащие обнаружили старый фундамент дома, в который были залиты ружейные стволы.

Полицейские, несущие дежурство на данном участке, разбили фундамент и извлекли из него 46 ружейных стволов и детали охотничьего оружия", - отмечается в сообщении полиции СКО в Instagram-аккаунте.

Стражи порядка упаковали их в мешки, перевезли на лодках на "большую землю" и доставили в управление полиции Петропавловска.

Теперь стражам порядка предстоит выяснить - кто и в каких годах таким оригинальным образом армировал бетон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240226-pochti-polsotni-ruzheynyh-stvolov-obnaruzhili-v-fundamente-starogo-doma-v-sko-video/