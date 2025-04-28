Дополнительные автобусы запустят в Астане в Родительский день

Пассажиров общественного транспорта Астаны предупредили, что завтра, в Родительский день, автобусы по маршруту №69 будут курсировать до кладбища, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

"Завтра, 29 апреля, для обеспечения транспортного обслуживания жителей города Астаны, № 69 маршрут будет курсировать до остановки "Новое кладбище", - рассказали в City Transportation Systems.

Расписание движения маршрута №69 29 апреля 2025 года: CTS

Родительский день

Как сообщает Life.ru, Радоница, или родительский день - первый вторник после Пасхи. В этот день, согласно церковной традиции, в храмах проводят заупокойную службу, люди едут на кладбища, молятся об умерших.

Предполагается, что название праздника произошло от слова "радость". Люди не просто поминают своих умерших близких, а делятся с ними радостью Пасхи с надеждой на воскресение и вечную жизнь.

Считается, что самым главным и важным для христиан в этот день является молитва, которую обязательно нужно вознести за усопших.

Но кроме этого верующим следует:

посетить церковную службу, а после нее - кладбище;

отнести в храм еду и пожертвования, можно и просто раздать нуждающимся;

прибраться на могилах родных. Если это было сделано раньше, то достаточно просто съездить и помянуть;

поминать за столом нужно не на кладбище, а дома. По традиции на Радоницу готовятся кутья, блины и блюда, которые особенно любил усопший;

вспоминать об умерших, делиться историями о них. Это нужно, чтобы память о человеке сохранялась.

Работать и решать бытовые вопросы в Радоницу не запрещается.

Однако есть и ряд запретов, которые, как пишет издание, необходимо соблюдать в Родительский день:

одно из самых важных табу - в этот день на кладбище нужно читать литию или акафист об упокоении умерших, но нельзя при этом есть и пить алкоголь. Если еду все же принесли, то лучше отдать нуждающимся;

нельзя также оставлять пищу на могилах. Это пережиток язычества, недопустимый православной церковью;

ни в коем случае нельзя лить на могилу алкоголь;

пусть в Радоницу и нужно вспоминать умерших, однако грустить и печалиться нельзя - этот праздник создан для радости;

согласно народным приметам, работать в огороде и в целом как-то тревожить землю в этот день запрещено.