Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дополнительные автобусы запустят в Астане в Родительский день

Опубликовано:

Мужчина за рулем автобуса
Водитель автобуса. Иллюстративное фото: Igor Vershinsky / Getty Images

Пассажиров общественного транспорта Астаны предупредили, что завтра, в Родительский день, автобусы по маршруту №69 будут курсировать до кладбища, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

"Завтра, 29 апреля, для обеспечения транспортного обслуживания жителей города Астаны, № 69 маршрут будет курсировать до остановки "Новое кладбище", - рассказали в City Transportation Systems.

Схема движения маршрута №69
Расписание движения маршрута №69 29 апреля 2025 года: CTS

Родительский день

Как сообщает Life.ru, Радоница, или родительский день - первый вторник после Пасхи. В этот день, согласно церковной традиции, в храмах проводят заупокойную службу, люди едут на кладбища, молятся об умерших.

Предполагается, что название праздника произошло от слова "радость". Люди не просто поминают своих умерших близких, а делятся с ними радостью Пасхи с надеждой на воскресение и вечную жизнь.

Считается, что самым главным и важным для христиан в этот день является молитва, которую обязательно нужно вознести за усопших.

Но кроме этого верующим следует:

  • посетить церковную службу, а после нее - кладбище;
  • отнести в храм еду и пожертвования, можно и просто раздать нуждающимся;
  • прибраться на могилах родных. Если это было сделано раньше, то достаточно просто съездить и помянуть;
  • поминать за столом нужно не на кладбище, а дома. По традиции на Радоницу готовятся кутья, блины и блюда, которые особенно любил усопший;
  • вспоминать об умерших, делиться историями о них. Это нужно, чтобы память о человеке сохранялась.

Работать и решать бытовые вопросы в Радоницу не запрещается.

Однако есть и ряд запретов, которые, как пишет издание, необходимо соблюдать в Родительский день:

  • одно из самых важных табу - в этот день на кладбище нужно читать литию или акафист об упокоении умерших, но нельзя при этом есть и пить алкоголь. Если еду все же принесли, то лучше отдать нуждающимся;
  • нельзя также оставлять пищу на могилах. Это пережиток язычества, недопустимый православной церковью;
  • ни в коем случае нельзя лить на могилу алкоголь;
  • пусть в Радоницу и нужно вспоминать умерших, однако грустить и печалиться нельзя - этот праздник создан для радости;
  • согласно народным приметам, работать в огороде и в целом как-то тревожить землю в этот день запрещено.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240199-dopolnitelnye-avtobusy-zapustyat-v-astane-v-roditelskiy-den/