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Эзотерика

Выгуливать кошек на поводке и шлейке обязали алматинцев

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Кошка с ошейником
Кошка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В маслихате Алматы предложили внести изменения в правила выгула животных, в числе которых - выгул кошек на поводке и шлейке, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, во время внеочередной XХIX сессии маслихата города и.о. главы управления предпринимательства и инвестиций Ерлан Омаров предложил утвердить новые Правила содержания и выгула домашних животных в городе Алматы.

По его словам, правила были разработаны совместно с зоозащитниками, общественностью и владельцами животных.

Так, правила дополнены терминами "дрессировочная площадка для собак"; "свободный выгул домашних животных (собак)", которые ранее отсутствовали. Кроме того, появились два новых пункта, касающиеся установления предупредительной надписи по животным, требующим особой ответственности, и повышения ответственности владельца в отношении домашнего животного.

Выгул собаки
Выгул собаки. Фото: акимат Алматы

А также изменен пункт по вопросу допуска заселение в гостинице владельца с животным.

"Основной объем изменений внесены в главу 3 Правил. Так, в данной Главе регулируются вопросы выгула домашних животных, использования намордника, длины поводка, а также дополнен пунктом по определению возможности нахождения и содержание домашних животных на территории коммерческих, некоммерческих, религиозных организаций, детских, лечебных или образовательных учреждений", - сообщил Омаров.

Так, согласно пункту 15 главы 3, в новой редакции Правил предлагается запретить выгул животных, требующих особой ответственности владельца, без намордника, а поводок должен быть не более 1,5 метров. Исключением является только выгул на огороженной территории, принадлежащей владельцу на праве собственности или другом законно основании.

В общественных местах собаку нужно водить на поводке не более 2 метров длиной, при транспортировке, в толпе людей, в специально обозначенных местах на собаку нужно надевать намордник.

Выгул кошки
Выгул кошки. Фото: акимат Алматы

Отдельный пункт касается кошек любых пород и их метисов - эти четвероногие теперь смогут гулять только на поводке и шлейке.

Что касается свободного выгула собак, то им разрешено гулять на специально отведенных территориях или площадках. Оставить собаку на привязи возле здания на время владелец сможет только на коротком поводке - не более 1,5 метров, в случае, если собака не сможет отвязаться самостоятельно.

Новые Типовые правила были утверждены маслихата депутатами.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Астаны просят привлечь к ответственности хозяина бойцовской собаки, которая разгуливает по улицам без намордника.

Также в прошлом году в Астане суд рассматривал дело о нападении собаки на ребенка - девочка пострадала от животного и проходила лечение в стационаре. В итоге стороны примирились, но хозяина собаки обязали выплатить несовершеннолетней полмиллиона тенге.

Позже в Рудном горожанка заявила, что некий мужчина натравил на нее своего питбуля. В полиции сообщали, что мужчину оштрафовали на 19 тыс. тенге за нарушение правил обращения с животными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240151-vygulivat-koshek-na-povodke-predlozhili-v-maslihate-almaty/