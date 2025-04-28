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Китайскую компанию оштрафовали на миллиард тенге в ВКО

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судья
Судья. Көрнекі фото: KamiPhotos / Getty Images

Нарушения экологического законодательства выявили прокуроры ВКО и оштрафовали компанию на 1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По требованию Специализированной природоохранной прокуратуры ВКО Департаментом экологии проведена проверка ТОО "Китайская компания по строительству и развитию СИНЬСИН".

Проверкой были установлены нарушения экологического законодательства - эксплуатация асфальтобетонной установки и дробильного комплекса без экологического разрешения для объектов ll категории.

Товарищество привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.328 КоАП.

Указанное постановление инспектора компанией было обжаловано в Специализированном суде по административным правонарушениям Усть-Каменогорска.

Постановлением суда вина Товарищества установлена с наложением штрафа в размере 1 млрд тенге.

Однако компанией была подана жалоба в вышестоящий суд - постановлением апелляционной инстанции от 10.апреля решение оставлено без изменения.

Отметим, согласно статье 328 КоАП РК, превышение технологических нормативов выбросов, технологических нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, влекут штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц – в размере десяти тысяч процентов от соответствующей ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении превышенного количества загрязняющих веществ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240040-kitayskuyu-kompaniyu-oshtrafovali-na-milliard-tenge-v-vko/