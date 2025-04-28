Продавали продукты, одежду и мясо: стихийных торговцев в районе "оптовки" разогнали в Алматы
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В Алмалинском районе Алматы ликвидировано более 75 точек стихийной торговли по продаже одежды, мяса и продуктов питания, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Отмечается, что в настоящее время в Алматы реализуется кампания по поручению акима Ерболата Досаева в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" и городской инициативы "Алматы - наш общий дом".
В частности, в Алмалинском районе Алматы проводятся активные работы по ликвидации стихийной торговли на участке по улице Розыбакиева от улицы Толе би до проспекта Райымбека и по улице Толе би от Прокофьева до Тургут Озала, в районе рынков "Барыс-4", "Жулдыз", "Тастак".
Как сообщили в акимате, в результате проведенных рейдов ликвидировано более 75 точек стихийной торговли, а также вывезено более 47 кубометров мусора.
"На данных участках осуществлялась продажа одежды и обуви, бытовых изделий, мясной продукции и других продовольственных товаров, включая молочную продукцию. Торговцы производили продажу без разрешительных документов, в антисанитарных условиях и с грубым нарушением правил благоустройства", - отметили в ведомстве.
Подчеркивается, что с торговцами проведена разъяснительная беседа о соблюдении правил благоустройства города Алматы. Взамен им были предложены торговые места на территории рынков Алмалинского района.
С начала текущего года сотрудниками полиции наложено 253 административных протокола за торговлю в неустановленных местах и 785 протоколов за нарушение правила благоустройства.
Отметим, ранее более 100 торговцев разогнали близ алматинской "барахолки".
А в Наурызбайском районе Алматы были демонтированы 16 незаконных НТО и 22 развлекательных аппарата (силомеры).
Также на днях мы рассказывали, что в Алатауском районе Алматы продолжается демонтаж незаконных киосков - снесены незаконные киоски в микрорайонах Мадениет, Саялы и Айгерим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239971-prodavali-produkty-odezhdu-i-myaso-stihiynyh-torgovcev-v-rayone-optovki-razognali-v-almaty/