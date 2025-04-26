Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Предлагают участие в акциях на 7 и 9 мая за деньги": в ЦАРКА предупредили казахстанцев

Опубликовано:

Бессмертный полк
Акция "Бессмертный полк". Иллюстративное фото: pixabay.com

Сотрудники Центра анализа и расследования кибер атак в своем официальном Тelegram-канале предупредили казахстанцам о вбросе фейковой информации в Сеть касательно акций на 7 и 9 мая, передает NUR.KZ.

"Обнаружены не соответствующие действительности видеоролики с изображениями акимов областей и других чиновников, сгенерированные с помощью AI инструментов.

Все это поддерживается распространением через большого количества ботов, которые также предлагают участие в несанкционированных акциях ("бессмертный полк", "референдум" и т.д) на 7 и 9 мая за денежные вознаграждения.

Рекомендуем не поддаваться на попытки деструктивного воздействия в социальных сетях и перепроверять информацию", - предупредили в центре.

Центром также опубликован пример фейкового видео, сгенерированного с помощью AI инструментов.

Напомним, ранее акимат Северо-Казахстанской области обратился в полицию из-за видео с главой региона Гауезом Нурмухамбетовым, которое было также сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

Позже появилось второе фейковое интервью с акимом СКО. Оно тоже было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. В акимате пообещали, что в правоохранительные органы будет направлено заявление по факту распространения ложной информации.

Позже в Сети появилось видео, на котором аким Костанайской области Кумар Аксакалов якобы говорит об угрозах в свой адрес. В пресс-службе главы региона прокомментировали ситуацию.

Также накануне в правительстве Казахстана прокомментировали рассылку в Telegram об акции "Бессмертный полк" - распространяемую информацию назвали фейковой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239590-predlagayut-uchastie-v-akciyah-na-7-i-9-maya-za-dengi-v-carka-predupredili-kazahstancev/