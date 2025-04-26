"Предлагают участие в акциях на 7 и 9 мая за деньги": в ЦАРКА предупредили казахстанцев

Сотрудники Центра анализа и расследования кибер атак в своем официальном Тelegram-канале предупредили казахстанцам о вбросе фейковой информации в Сеть касательно акций на 7 и 9 мая, передает NUR.KZ.

"Обнаружены не соответствующие действительности видеоролики с изображениями акимов областей и других чиновников, сгенерированные с помощью AI инструментов.

Все это поддерживается распространением через большого количества ботов, которые также предлагают участие в несанкционированных акциях ("бессмертный полк", "референдум" и т.д) на 7 и 9 мая за денежные вознаграждения.

Рекомендуем не поддаваться на попытки деструктивного воздействия в социальных сетях и перепроверять информацию", - предупредили в центре.

Центром также опубликован пример фейкового видео, сгенерированного с помощью AI инструментов.

Напомним, ранее акимат Северо-Казахстанской области обратился в полицию из-за видео с главой региона Гауезом Нурмухамбетовым, которое было также сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

Позже появилось второе фейковое интервью с акимом СКО. Оно тоже было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. В акимате пообещали, что в правоохранительные органы будет направлено заявление по факту распространения ложной информации.

Позже в Сети появилось видео, на котором аким Костанайской области Кумар Аксакалов якобы говорит об угрозах в свой адрес. В пресс-службе главы региона прокомментировали ситуацию.

Также накануне в правительстве Казахстана прокомментировали рассылку в Telegram об акции "Бессмертный полк" - распространяемую информацию назвали фейковой.