Чипы последнего поколения для суперкомпьютеров на 50 млн долларов привезут в Казахстан

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин на обсуждении законопроекта об ИИ рассказал о новых чипах для суперкомпьютеров, передает NUR.KZ.

По его словам, недавно в Казахстан завезли первую партию чипов LS40S от компании Nvidiа. Их уже раздали госораганам, а на их основе разрабатывают агенты, для помощи госслужащим.

А еще в страну планируют привезти чипы H200 последнего поколения. По словам вице-министра, они стоят в районе 40-50 млн долларов - они должны появиться в Казахстане примерно в течение трех-четырех месяцев.

"Мы также проанализировали потребность рынка, ученых, компаний. Потребность намного превышает то, что мы сегодня завозим. Поэтому, я думаю, на этом тоже не будем останавливаться", - заявил Тулеушин.

Замглавы ведомства сообщил, что был заключен договор с одним из глобальных поставщиков чипов. В настоящее время важно получить разрешение на ввоз в страну.

В 2023 году на форуме Digital Bridge в Астане президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия стратегического документа и законодательных актов по регулированию искусственного интеллекта в Казахстане. Также он поручил обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на ИИ.

Позже глава государства заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане. Позже Касым-Жомарт Токаев заявил о создании в Казахстане суперкомпьютера.

Также сообщалось, что Казахстан подписал соглашение с компанией Presight AI Ltd по созданию суперкомпьютера в стране. На тот момент ожидалось, что данный проект реализуют в два этапа.

Еще мы писали, что суперкомпьютер - это высокопроизводительная вычислительная машина, способная решать задачи, которые требуют обработки огромного объема данных и выполнения значительного количества вычислительных операций. Пояснялось, что суперкомпьютер может выполнять триллионы, а иногда - и квадриллионы (число с 15 нулями) вычислительных операций.