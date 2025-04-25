Наццентр тестирования обратился к участникам ЕНТ

К участникам ЕНТ обратились с важной информацией - обращение опубликован Национальный центр тестирования, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу центра.

Как предупредили в Наццентре, прием заявлений на основное ЕНТ завершится 25 апреля в 23:59. После этого функция изменения пункта, даты и времени тестирования будет недоступна.

Тем не менее внесение изменений в выбор профильных предметов и языка тестирования возможно перед началом первой попытки ЕНТ.

"Напоминаем, на двух попытках основного ЕНТ сдаете только одну комбинацию профильных предметов", - заявили в Наццентре.

Отметим ранее Наццентр сообщал, что сроки проведения ЕНТ - 16 мая - 5 июля 2025 года. На выбор представлены 5 дат: 30 мая, 4 июня, 9 июня, 12 июня, 16 июня.

"При подаче заявления вы сами выбираете дату, время и пункт проведения ЕНТ из предложенных", - отмечали в центре.

Также мы писали подробный материал об особенностях сдачи ЕНТ в 2025 году, прочитать его можно по данной ссылке.