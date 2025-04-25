В Алматы стали использовать новый метод биозащиты растений

В Алматы стартовала программа сезонной обработки зеленых насаждений с использованием биологических средств защиты растений, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщили в пресс-службу акимата Алматы, в рамках устойчивого развития мегаполиса и сохранения экологического баланса стартовала программа сезонной обработки зеленых насаждений с использованием биологических средств защиты растений.

Новая стратегия ухода за городскими деревьями и кустарниками предусматривает применение современных биофунгицидов, биоакарицидов и бактериальных препаратов, а также микроудобрений. Такой подход позволяет снизить уровень химической нагрузки на окружающую среду и сохранить природное биоразнообразие.

"Мы делаем акцент на сбалансированное сочетание традиционных и биологических методов. Это помогает эффективно защищать растения от вредителей и болезней, одновременно снижая риски для экосистемы и здоровья горожан", - отметили в городском управлении экологии и окружающей среды.

Обработка растений. Фото: акимат Алматы

Мероприятия по биообработке растений осуществляются в ночное время и предусматривают четыре основных этапа:

I этап: с 20 апреля по 30 мая (включая четырехкратную обработку дубов и двукратную - тополей);

II этап: с 1 июня по 30 июня;

III этап: с 5 июля по 5 августа;

IV этап: с 15 августа по 20 сентября.

Обработка растений. Фото: акимат Алматы

Обработка растений. Фото: акимат Алматы

Для обработки используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории страны с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных.

"По результатам работ последних четырех лет зафиксирована высокая эффективность препаратов, особенно в борьбе с такими вредителями-фитофагами, как каштановая моль, боярышниковая и розанная листовертки. Ежегодная систематическая обработка позволяет стабильно снижать численность опасных насекомых и поддерживать здоровье городских деревьев", - отмечает ведомство.

Напомним, неделю назад акимат Алматы обратился к горожанам с сообщением о старте с 20 апреля обработки растительности в мегаполисе. Подчеркивалось, что для этого используют сертифицированные биологические и химические препараты низкого класса опасности.

Ранее мы писали о правилах содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов. Они включают:

устройство приствольных лунок и их рыхление, и прополка;

побелка штамба деревьев;

стрижка живой изгороди, поднятие штамба у деревьев, удаление поросли;

покос травы, прополка сорняков;

зимнее укрытие зеленных насаждений (деревья, кустарники, многолетние цветы);

полив зеленых насаждений на протяжении всего вегетационного периода;

кронирование деревьев;

формирование кроны деревьев и др.

Напомним, в 2023 году аким города Ерболат Досаев ответил, почему в Алматы прекратили белить деревья известкой.