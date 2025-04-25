В Алматы стали использовать новый метод биозащиты растений
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В Алматы стартовала программа сезонной обработки зеленых насаждений с использованием биологических средств защиты растений, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.
Как сообщили в пресс-службу акимата Алматы, в рамках устойчивого развития мегаполиса и сохранения экологического баланса стартовала программа сезонной обработки зеленых насаждений с использованием биологических средств защиты растений.
Новая стратегия ухода за городскими деревьями и кустарниками предусматривает применение современных биофунгицидов, биоакарицидов и бактериальных препаратов, а также микроудобрений. Такой подход позволяет снизить уровень химической нагрузки на окружающую среду и сохранить природное биоразнообразие.
"Мы делаем акцент на сбалансированное сочетание традиционных и биологических методов. Это помогает эффективно защищать растения от вредителей и болезней, одновременно снижая риски для экосистемы и здоровья горожан", - отметили в городском управлении экологии и окружающей среды.
Мероприятия по биообработке растений осуществляются в ночное время и предусматривают четыре основных этапа:
- I этап: с 20 апреля по 30 мая (включая четырехкратную обработку дубов и двукратную - тополей);
- II этап: с 1 июня по 30 июня;
- III этап: с 5 июля по 5 августа;
- IV этап: с 15 августа по 20 сентября.
Для обработки используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории страны с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных.
"По результатам работ последних четырех лет зафиксирована высокая эффективность препаратов, особенно в борьбе с такими вредителями-фитофагами, как каштановая моль, боярышниковая и розанная листовертки. Ежегодная систематическая обработка позволяет стабильно снижать численность опасных насекомых и поддерживать здоровье городских деревьев", - отмечает ведомство.
Напомним, неделю назад акимат Алматы обратился к горожанам с сообщением о старте с 20 апреля обработки растительности в мегаполисе. Подчеркивалось, что для этого используют сертифицированные биологические и химические препараты низкого класса опасности.
Ранее мы писали о правилах содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов. Они включают:
- устройство приствольных лунок и их рыхление, и прополка;
- побелка штамба деревьев;
- стрижка живой изгороди, поднятие штамба у деревьев, удаление поросли;
- покос травы, прополка сорняков;
- зимнее укрытие зеленных насаждений (деревья, кустарники, многолетние цветы);
- полив зеленых насаждений на протяжении всего вегетационного периода;
- кронирование деревьев;
- формирование кроны деревьев и др.
Напомним, в 2023 году аким города Ерболат Досаев ответил, почему в Алматы прекратили белить деревья известкой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239356-v-almaty-stali-ispolzovat-novyy-metod-biozashchity-rasteniy/