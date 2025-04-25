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Умер вор в законе Серик Голова

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Серик Джаманаев
Серик Джаманаев. Фото: time.kz

Умер криминальный авторитет Серик Джаманаев, известный как Серик Голова. Он отбывал наказание в колонии в Северо-Казахстанской области. Информацию подтвердили в ДУИС региона, передает NUR.KZ.

Как сообщил начальник ДУИС по СКО Мурат Накенов, осужденный Джаманаев был этапирован в исправительное учреждение в декабре прошлого года.

"Сразу после прибытия ему было проведено полное медобследование. Диагноз - онкология печени, третья стадия.

С того момента он находился под постоянным наблюдением врачей. Осужденного неоднократно вывозили в медицинские организации для прохождения обследований и получения лечения.

8 апреля он был госпитализирован в многопрофильную онкологическую больницу. Несмотря на принятые меры, 25 апреля он скончался. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия", - рассказал Мурат Накенов

Напомним, в начале 2021 года суд в Алматы вынес приговор криминальному авторитету Серику Джаманаеву, обвиняемому сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Суд пришел к выводу, что в силу жизненной позиции этот человек не желает вести законопослушный образ жизни на свободе. Освободившись из мест лишения свободы, он в течение месяца создал ОПГ", - сообщил судья.

Серика Джаманаева задержали в собственном доме в Алматинской области еще в начале 2020 года. В ходе спецоперации сотрудники КНБ и МВД пресекли деятельность ОПГ, которую возглавлял вор в законе.

В феврале этого года в Сети появилась информация о том, что криминальный авторитет находится в тяжелом состоянии. Дочь Серика Джаманаева сообщила, что ее отец отбывает наказание в одиночной камере в учреждении №66 в Петропавловске. У него рак и цирроз печени. В ДУИС по СКО тогда заявили, что осужденный получает необходимое лечение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239269-umer-vor-v-zakone-serik-golova/