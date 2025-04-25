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Почти на 4 млн тенге оштрафовали SCAT за восьмичасовое ожидание пассажиров в аэропорту

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Парень сидит в зале ожидания аэропорта
Парень ожидает рейс в аэропорту: Freepik

SCAT оштрафовали за нарушение прав пассажиров - люди 8 часов просидели в аэропорту и только после вмешательства прокурора им предоставили места для отдыха, передает NUR.KZ со ссылкой Генпрокуратуру.

"25 февраля текущего года пассажиры рейса "Усть-Каменогорск-Астана" стали заложниками длительной задержки: несмотря на более чем восьмичасовое ожидание в дневное время, авиакомпания не обеспечила им своевременное размещение в гостинице. 

Только к десяти часам вечера, после вмешательства дежурного прокурора, пассажирам было предоставлено место для отдыха. Люди провели весь день в аэропорту, ожидая вылета без должных условий", - отмечается в сообщении.

Восточно-Казахстанская транспортная прокуратура отреагировала на нарушение прав граждан.

В итоге по результатам проверки авиакомпания привлечена к административной ответственности - назначен штраф в размере 1000 МРП (3 млн 932 тыс.тенге) по части 2 статьи 567 КоАП РК.

В конце марта два рейса не смогли вылететь из аэропорта Алматы ночью. Самолет авиакомпании Air Astana кружил в воздухе, а SCAT не смог взлететь. В SCAT сообщили, что при проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании.

В феврале пассажиры рейса Актобе-Астана почти сутки не могут вылететь в столицу. Как сообщили в авиакомпании Fly Arystan, столь долгая задержка произошла по техническим причинам.

В декабре 12 пассажиров борта авиакомпании FlyArystan не смогли улететь на запланированном рейсе. На инцидент отреагировали в авиакомпании.

Отметим, что в конце прошлого года депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о необходимости ужесточения наказания в отношении авиакомпаний, рейсы которых постоянно задерживаются или переносятся.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239263-kazahstanskuyu-aviakompaniyu-oshtrafovali-za-vosmichasovoe-ozhidanie-passazhirov-v-aeroportu/