Генпрокуратура направила спецгруппу в Жамбылскую область после заявлений сотрудницы

Сотрудница ДКПСиСУ ГП РК по Жамбылской области Алия Кожабекова записала новое обращение после предыдущего. На него отреагировали в Генеральной прокуратуре, передает NUR.KZ.

Сотрудница прокуратуры в очередной раз обратилась к президенту Казахстана. Она заявила, что все ее жалобы переадресовываются в Комитет по правовой статистике и специальным учетам, а там "не находят им подтверждения".

"Я понимаю, что, излагая факты в социальных сетях, приобретаю и наживаю себе больше врагов, но другого выхода просто нет...

Это какой-то порочный круг, борьба с ветряными мельницами. Прошу руководство Антикоррупционной службы РК обратить внимание на эти факты и принять соответствующие меры", - отметила Алия Кожабекова.

Женщина заявила, что сотрудники Генпрокуратуры якобы не проводят никаких проверок и не принимают никаких мер, а поручают все заинтересованным лицам комитета.

"Трубить в социальных сетях о том, что мои доводы не подтвердились, - это наглая и возмутительная ложь", - считает сотрудница прокуратуры.

Она попросила проверить истории всех корректировок в базе данных с 2013 по 2023 годы, учитывая, что история сохраняется и доступна сотрудникам Генпрокуратуры.

После публикации очередного обращения в Генпрокуратуре выступили с заявлением.

"Относительно распространяемых в средствах массовой информации и соцсетях видеообращений сотрудника Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Жамбылской области Генеральная прокуратура сообщает следующее.

По поручению генерального прокурора для проверки озвученных доводов в Жамбылскую область направлена группа в составе сотрудников Департамента собственной безопасности и профильного подразделения Генеральной прокуратуры, а также заместителя председателя комитета", - сообщили в надзорном органе.

Напомним, ранее в Сети появилось обращение к президенту Казахстана действующей сотрудницы ДКПСиСУ ГП РК по Жамбылской области Алии Кожабековой. Она заявила, что некоторые сотрудники ведомства, в котором она работает, удаляют из базы ЕРДР отдельные сведения и влияют на статистику раскрываемости преступлений.

Подобная практика, утверждает женщина, стала в Департаменте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по Жамбылской области "обыденным явлением". По ее словам, после жалоб ее освободили от занимаемой должности, хотя она находилась на больничном.

В Комитете по правовой статистике и специальным учетам ГП РК тогда ответили, что управлением собственной безопасности совместно с профильным подразделением проведена выездная проверка доводов заявителя, по итогам которой озвученные факты не нашли своего подтверждения.