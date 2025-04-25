Из Алматы в Мумбаи за 5 часов: Air Astana открыла новое международное направление

Air Astana запустила регулярные рейсы между Алматы и Мумбаи, что стало воплощением планов, прерванных пандемией в 2020 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Новый маршрут выполняется трижды в неделю на комфортабельном лайнере Airbus 320, а время в пути составляет порядка 4 часов 50 минут. Мумбаи рассматривается не только как крупнейший экономический и культурный центр Индии, но и как удобный хаб для путешествий по Южной, Западной и Восточной Индии.

Питер Фостер на пресс-концеренции в Мумбаи. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

СЕО авиакомпании Air Astana Питер Фостер заявил, что планы по открытию рейса между этими двумя городами существовали давно.

"Изначально мы планировали начать летать между Алматы и Мумбаи в марте 2020 года. К сожалению, помешала пандемия, и этого не произошло. Поэтому мы рады, наконец, реализовать эти планы", - отметил он.

Фостер добавил, что на текущем этапе рейсы выполняются трижды в неделю, однако компания рассматривает возможность увеличения частот в будущем.

"Мы начинаем с трех рейсов в неделю из Алматы в Мумбаи, но ожидаем, что вскоре сможем увеличить количество рейсов. Мы уверены, что направление будет пользоваться высоким спросом", - говорит Фостер.

Отмечается, что открытие рейса совпало с важным событием для Air Astana - 20-летием первых полетов в Индию. Сегодня авиакомпания обслуживает маршруты в Дели и Мумбаи, причем интерес к этим направлениям стабильно растет - не только со стороны казахстанцев, но и со стороны путешественников из Индии.

По мнению Фостера, 79% пассажиров рейсов Дели - Алматы - это индийские туристы, которые отправляются в Казахстан для отдыха, поездок в горы и прогулок по южному мегаполису. Немало путешественников приезжает транзитом.

Кроме того, президент Air Astana отметил, что улучшение визовых условий между Казахстаном и Индией стало ключевым фактором в развитии туристических потоков. Теперь граждане Казахстана могут оформить индийскую визу онлайн, что значительно упростило поездки.

Также Питер Фостер подчеркнул и схожесть двух мегаполисов, сообщив, что и Алматы, и Мумбаи, не будучи столицами, являются важными финансовыми центрами двух стран.

Питер Фостер на пресс-концеренции в Мумбаи. Фото: пресс-служба Air Astana

На пресс-конференции, прошедшей в Мумбаи, глава Air Astana, отвечая на вопрос журналистов, отметил важность Индии как одного из направлений международной маршрутной сети.

"Индия - важный для нас рынок. У нас есть стратегический план развития, и Индия находится в центре этого стратегического плана", - сказал Питер Фостер.

Питер Фостер на пресс-концеренции в Мумбаи. Фото: пресс-служба Air Astana

К слову, компания уже перевезла более 1,2 миллиона пассажиров между Казахстаном и Индией с 2004 года, при этом около 30% составили транзитные пассажиры, направлявшиеся в другие регионы Средней Азии и Кавказа.

В планах перевозчика - расширение географии полетов в другие индийские города. Помимо того, немаловажным является растущий интерес к Индии среди казахстанцев, а также укрепление экономических и культурных связей между двумя странами.