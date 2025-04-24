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Еще одну электростанцию хотят построить в Экибастузе

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Тепловая электростанция
Конденсационая электростанция. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Экибастузе собираются построить конденсационную электростанцию, а сегодня было объявлено о сроках проведения тендера, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство энергетики РК.

На официальном сайте Минэнерго опубликовано объявление о проведении в 2025 году тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, по проекту строительства конденсационной электростанции в городе Экибастуз.

В сообщении указано, что она будет построена в поселке Солнечный, а ее мощность составит 2640 МВт. Она будет осуществлять производство электрической энергии на твердом топливе.

Тендер на участие в строительстве генерирующих установок начнется завтра и продлится до 12 мая текущего года.

Напомним, летом 2023 года акимат города передал Экибастузскую ТЭЦ в доверительное управление АО "Самрук-Энерго". Как указано на официальном сайте АО, в городе уже действует Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова. Она представляет собой тепловую электрическую станцию с установленной мощностью 4 000 МВт, расположенную на северном берегу озера Женгельды, в 16 км севернее Экибастуза.

Станция строилась в рамках проекта СССР по созданию топливно-энергетического комплекса и является самой крупной станцией в Казахстане, работающей на твердом топливе. Будучи крупнейшей электростанцией в Казахстане, Экибастузская ГРЭС-1 также является одной из крупнейших угольных электростанций в мире с текущей располагаемой мощностью - 3500 MВт.

А в ноябре 2024 года нештатная ситуация случилась в Экибастузской ГРЭС-1. Как рассказали в пресс-службе Министерства энергетики, произошел выход дымовых газов из смотровых люков.

Позже аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что на Экибастузской ГРЭС-1 произошло частичное обрушение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239092-eshche-odnu-elektrostanciyu-hotyat-postroit-v-ekibastuze/