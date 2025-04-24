"В надежных руках": Токаев удержал от падения потерявшего равновесие участника Ассамблеи (видео)
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Журналист Адиль Балтабаев запечатлел на видео момент, в котором один из участников Ассамблеи потерял равновесие - президент Касым-Жомарт Токаев удержал его от падения, передает NUR.KZ.
"В надежных руках!
На мероприятиях, особенно церемониальных, всякое бывает. В ответственный момент кто-то не справляется с волнением, кого-то подводит здоровье.
Так случилось и сегодня - на сессии АНК. Во время церемонии награждения один из членов Ассамблеи не удержал равновесие, но президент оказался рядом", - написал журналист, ведущий и автор проекта PRESIDENT Адиль Балтабаев.
Напомним по вручению наград - сегодня, в рамках празднования 30-летия АНК, указом президента группа граждан за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами отмечена государственными наградами.
Добавим, сегодня Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Ассамблеи народа Казахстана, высказался о провокациях в казахстанском обществе. Он подчеркнул, что никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить.
Также президент сообщил, что в Казахстане более 500 улиц назовут в честь героев ВОВ, и высказался о проплаченных атаках с политической подоплекой из-за рубежа.
Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев высказался о казахстанцах, проживающих за рубежом, и дал комментарий по отношениям Казахстана с Россией и Китаем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239062-v-nadezhnyh-rukah-tokaev-uderzhal-ot-padeniya-poteryavshego-ravnovesie-uchastnika-assamblei-video/