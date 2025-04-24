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Новый пешеходный мост и пешие зоны появятся на набережной Есиль в Астане (фото)

Опубликовано:

Проект реконструкции
Проект. Фото: акимат Астаны

Новый пешеходный мост появится на реке Есиль в Астане до конца этого года - в акимате пообещали благоустроить набережную, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В акимате сообщили о запланированных работах на набережной реки Есиль. В скором там планируют убрать старые заборы, установить новое освещение, скамейки и озеленение. Также отремонтируют старые прибрежные сооружения, сохранив природный облик.

Новый пешеходный мост соединит два берега реки. А вдоль набережной высадят деревья, кустарники и цветы, установят систему полива.

Кроме того, как пообещали в акимате, появятся велодорожки и широкие пешеходные зоны для прогулок.

Власти города ставят перед собой цель подарить уютное и красивое место отдыха для астанчан и гостей столицы.

Все работы планируют полностью закончить до конца 2025 года.

Кроме того в акимате призвали отнестись с пониманием к временным неудобствам, которые могут возникнуть во время ремонта.

Напомним, ранее в Астане начали работы по благоустройству столичного центрального парка, в связи с чем пешеходов предупредили о перекрытиях. В столичном центральном парке начались работы по благоустройству. Обновления затронут территорию площадью более 15 тыс. квадратных метров, от монумента Казахстанское солнце до набережной реки Есиль.

Кроме того, с 24 апреля по 15 мая в Астане перекрывают участок шоссе Коргалжын - от проспекта Туран до улицы Ч. Айтматова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238996-novyy-peshehodnyy-most-i-peshie-zony-poyavyatsya-na-naberezhnoy-esil-v-astane-foto/