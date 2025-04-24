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Самую красивую замужнюю женщину выбрали в Павлодаре

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Самая красивая замужняя жительница Павлодара
Победительница конкурса "Миссис топ-модель Павлодар". Фото: pavlodarnews.kz

В городе на Иртыше прошел конкурс "Миссис топ-модель Павлодар". В нем приняли участие 100 женщин. Гран-при завоевала Гульсара Идрисова, передает Pavlodarnews.kz.

Организатор конкурса Салина Исбасарова осталась довольна мероприятием. По ее мнению, это был не просто конкурс красоты - это был праздник женственности, силы и вдохновения.

"Каждая участница показала невероятную трансформацию, уверенность в себе и огромное желание расти. Атмосфера была наполнена поддержкой, светом и искренними эмоциями. Мы вложили душу в каждый этап, результат превзошел все ожидания", - поделилась Салина.

Конкурс красоты в Павлодаре
Участницы конкурса в национальных костюмах. Фото: pavlodarnews.kz

Конкурс проводят с 2011 года. В начале был проект только для девушек от 16 до 25 лет. С 2016 года зовут замужних участниц.

"Мы видим обратную связь, больше благодарности, больше изменений в каждой участнице, девушки меняются в лучшую сторону. Идея провести конкурс родилась давно. Мы работаем не только с юными моделями, но и с женщинами, которые хотят переосмыслить себя, открыть новые грани. Захотелось создать площадку, где каждая женщина, независимо от возраста и статуса, может почувствовать себя королевой", - рассказала организатор.

Отбор проходил в несколько этапов. Сначала был онлайн-кастинг, где смотрели не только на внешние данные, но и на мотивацию, жизненную позицию и желание самореализации. Заявки подали 96 девушек, к финальному шоу их осталось 13.

Конкурс красоты в Павлодаре
Участницы конкурса. Фото: pavlodarnews.kz

"Мы оценивали девушек по нескольким критериям: уверенность на подиуме, сценическая подача, стиль, умение раскрыть себя через дефиле и образ, а также харизма и обаяние. Немаловажным было и то, как участницы взаимодействовали между собой и с аудиторией - ведь мы стремимся формировать сообщество, где поддержка важнее соперничества", - добавила Салина.

Миссис топ-модель Павлодар
Победительница конкурса красоты. Фото: pavlodarnews.kz

Гран-при завоевала Гульсара Идрисова. В числе вице-миссис Павлодара назвали Дарину Букурову, Сану Султанову и Камиллу Кисамиеву. Приза зрительских симпатий удостоилась хореограф, руководитель танцевальной студии, педагог образцовой студии "Блэйз" Дворца школьников имени М.Катаева Дина Гимазетдинова. Кроме того, павлодарка является балетмейстером в хореографическом ансамбле "Шанырак".

"Я мама троих детей, старшей дочке уже 18 лет, сыновьям 15 лет и три года. Участие в конкурсе красоты стало для меня незабываемым событием. Я получила приз зрительских симпатий, и это для меня самая теплая и дорогая награда.

Быть выбранной публикой - это огромная честь и радость. Я искренне благодарна всем, кто поддерживал и верил в меня. Конкурс оказал влияние на внутренний рост, напомнил о том, как важно быть собой, сиять изнутри и вдохновлять других. Спасибо организаторам за прекрасную атмосферу и возможность проявить себя", - рассказала Дина Гимазетдинова.

Победителям и призерам вручили ценные призы и предложения от партнеров.

В конце прошлого года в Алматы выбрали "Мисс Казахстан-2024". Финал национального конкурса прошел в одном из ресторанов города. За звание самой красивой девушки республики боролись 20 претенденток.

Главной красавицей страны в 2024 году стала Багым Балтабаева. В сентябре прошлого года девушка удостоилась звания "Мисс Усть-Каменогорск". Багым - студентка третьего курса, будущий педагог начальных классов. Параллельно она работает моделью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238918-samuyu-krasivuyu-zamuzhnyuyu-zhenshchinu-vybrali-v-pavlodare/