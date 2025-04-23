В Алматы более 1000 детей учатся в школе с трещинами в стенах, построенной в 1964 году

В Алматы построят новый корпус для школы №98: при проектной мощности в 640 мест сегодня там обучаются 1190 детей, а здание давно устарело, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования.

Как сообщают в управлении образования Алматы, в Медеуском районе города решается давняя проблема школы №98 - здание, построенное еще в 1964 году, на сегодня технически не соответствует требованиям и нуждается в замене.

При проектной мощности в 640 мест сегодня в школе обучаются 1190 детей. Перегрузка почти вдвое создает дискомфорт для учащихся и педагогов и сказывается на качестве образовательного процесса.

Здание школы №98. Фото: Управление образования Алматы

Сама школа состоит из трех двухэтажных павильонов, соединенных одноэтажными холлами. За десятилетия эксплуатации в здании износились инженерные коммуникации, отсутствует современный спортивный зал, нет необходимых условий для организации питания и полноценной работы учителей.

Здание школы №98. Фото: Управление образования Алматы

Здание школы №98. Фото: Управление образования Алматы

Чтобы временно снизить нагрузку, в январе 2025 года школе было передано здание бывшей музыкальной школы по тому же адресу на улице Татибекова. Сейчас там размещены младшие классы - помещение рассчитано на 300 учеников. Однако это лишь частичное решение, так как прирост школьников в районе продолжается.

Выходом из ситуации станет строительство нового корпуса школы на 1500 мест. Уже принято постановление о выкупе земельных участков по улицам Татибекова, Полетаева и до Беимбетова для государственных нужд. Новое здание будет соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта.

Ранее обсуждался альтернативный вариант размещения - выкуп здания бывшего детского сада на улице Текемет, предложенный жителями района. Однако этот участок расположен в санитарно-защитной зоне рядом с кладбищем, подъездные пути узкие, а плотная застройка не позволяет обеспечить транспортную доступность и безопасный подход.

Как отмечают в управлении образования города, подготовка к строительству уже началась. Новый учебный корпус позволит не только решить проблему перегруженности, но и создать современную и комфортную образовательную среду для учащихся и педагогов.

Добавим, ранее сообщалось, что в Алматы в рамках проекта по реновации школ закрывается гимназия №30, а учащихся перераспределят в другие учебные заведения Медеуского района.

Осенью прошлого года мы писали, что в Алматы завершили капитальный ремонт школы №9 в Ауэзовском районе, построенной в 1972 году.

В конце октября в Алматы ко Дню Республики завершили капитальный ремонт школы №138.

При этом ранее уже не раз упоминалось о дефиците ученических мест в школах Алматы. К примеру, 1 сентября в этом году в одной из школ Алматы были открыты 18 первых классов.

Как сообщал руководитель управления образования Алматы, в городе перегружены 86 школ из 215 - там количество детей превышает плановую мощность в два раза. Ежегодно прирост количества школьников, по данным ведомства, составляет в среднем 31 тысячу. В этом году показатели меньше - 28 тысяч. Однако ажиотаж при поступлении в школы все сохраняется.

В ноябре стало известно, что в южной столице в новом учебном году некоторые школы переведут на односменное обучение - сейчас в городе завершается строительство комфортной школы на 1,5 тыс. мест.