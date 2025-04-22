Эвакуацию людей из "Хан-Шатыра" объяснили в ДЧС Астаны
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В Астане во вторник, 22 апреля, эвакуировали работников и посетителей ТРЦ "Хан-Шатыр". В Департамент по ЧС объяснили, что проводятся учения, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщили в департаменте, 22 апреля с 10:00 в ТРЦ "Хан Шатыр" проводятся пожарно-тактические занятия по тушению условного возгорания с эвакуацией людей из здания.
Всего в занятиях задействованы 2 единиц техники и 12 человек личного состава Департамента по ЧС Астаны.
"В связи с этим Департамент по ЧС просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к данным мероприятиям, не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию", - обратились к горожанам в ведомстве.
Напомним, в начале месяца в здании нефункционирующей средней школы в Астане проходили антитеррористические учения. Из-за этого на некоторых улицах столицы ввели ограничения. Тогда антитеррористический штаб обращался к горожанам с просьбой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238114-evakuaciyu-lyudey-iz-han-shatyra-obyasnili-v-dchs-astany/