Эвакуацию людей из "Хан-Шатыра" объяснили в ДЧС Астаны

В Астане во вторник, 22 апреля, эвакуировали работников и посетителей ТРЦ "Хан-Шатыр". В Департамент по ЧС объяснили, что проводятся учения, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в департаменте, 22 апреля с 10:00 в ТРЦ "Хан Шатыр" проводятся пожарно-тактические занятия по тушению условного возгорания с эвакуацией людей из здания.

Всего в занятиях задействованы 2 единиц техники и 12 человек личного состава Департамента по ЧС Астаны.

"В связи с этим Департамент по ЧС просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к данным мероприятиям, не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию", - обратились к горожанам в ведомстве.

Напомним, в начале месяца в здании нефункционирующей средней школы в Астане проходили антитеррористические учения. Из-за этого на некоторых улицах столицы ввели ограничения. Тогда антитеррористический штаб обращался к горожанам с просьбой.