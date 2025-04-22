Отопительный сезон завершился в Астане
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В столице Казахстана 21 апреля официально завершился отопительный сезон, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы. В прошлом году сезон завершили 19 апреля.
Об окончании отопительного сезона корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе акимата города.
"С 21 апреля отопительный сезон в городе завершился", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в конце марта текущего года в акимате озвучили погодные условия, при которых будет принято решение об отключении отопления.
"При устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 °C и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астаны об окончании отопительного сезона", - говорилось в сообщении пресс-службы акимата Астаны.
Отметим, что в прошлом году в Астане отопительный сезон был завершен 19 апреля.
Напомним, 7 апреля в Шымкенте по распоряжению акима в связи с потеплением официально завершили отопительный сезон.
А в Алматы поэтапное отключение началось с 10 апреля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238078-otopitelnyy-sezon-zavershilsya-v-astane/