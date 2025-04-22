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Отопительный сезон завершился в Астане

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Женщина греет руки у батареи
Женщина у батареи. Иллюстративное фото: nikkimeel / Getty Images

В столице Казахстана 21 апреля официально завершился отопительный сезон, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы. В прошлом году сезон завершили 19 апреля.

Об окончании отопительного сезона корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе акимата города.

"С 21 апреля отопительный сезон в городе завершился", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в конце марта текущего года в акимате озвучили погодные условия, при которых будет принято решение об отключении отопления.

"При устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 °C и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астаны об окончании отопительного сезона", - говорилось в сообщении пресс-службы акимата Астаны.

Отметим, что в прошлом году в Астане отопительный сезон был завершен 19 апреля.

Напомним, 7 апреля в Шымкенте по распоряжению акима в связи с потеплением официально завершили отопительный сезон.

А в Алматы поэтапное отключение началось с 10 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238078-otopitelnyy-sezon-zavershilsya-v-astane/