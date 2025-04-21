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Ужасающее видео с убийством сайгаков появилось в Сети

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Сайгак лежит в траве
Сайгак. Иллюстративное фото: DNK-KolyaN/Getty Images

В Сети появилось видео, на котором грузовик сбрасывает тушки мертвых сайгаков. Следующие кадры еще более ужасающи - на них человек убивает пытающегося убежать из загона сайгака, передает NUR.KZ.

Мы обратились за комментарием в Министерство экологии, где сообщили, что видео - старое, а связано оно с ситуацией, когда решено было регулировать численность сайгаков.

"По прогнозным данным ежегодного прироста в 40% к концу 2025 года, численность сайгаков достигнет 4,2 миллиона особей, что приводит к возникновению серьезных проблем, таких как конфликт с сельским хозяйством, что вызывает социальную напряженность в регионах ареала сайгака.

Также существенны риски массового падежа сайгаков в зимний период ввиду их высокой численности, перевыпаса естественных пастбищ, сокращении видового состава трав и низкой упитанности животных в популяциях", - объясняли ранее в Министерстве.

Тогда поправками в приказ Минсельхоза от 6 октября 2023 года сайгак был включен в перечень регулируемых видов животных.

В Минэкологии отмечали, что регулирование численности сайгаков - вынужденная мера, которую проводят, чтобы снизить негативное воздействие сайгаков на сельское хозяйство, сохранить биологическое равновесие и предотвратить риски массовой гибели из-за нехватки кормов и болезней.

При этом отмечалось, что для регулирования поголовья использовался отлов с применением сетевого кораля и отстрел.

Внимание! Видео не рекомендуется смотреть детям, беременным и слабонервным гражданам!

Разрешение на отстрел сайгаков в Казахстане

Напомним, летом 2022 года в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявляли, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

В январе 2023 года Министерство экологии и природных ресурсов опубликовало проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешили отстреливать сайгаков, но лишь в научных целях.

В мае же казахстанские фермеры забили тревогу - увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО просили ввести режим ЧС из-за их нашествия, а в Акмолинской области сельхозпроизводители говорили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

В октябре в Минэкологии сообщали, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом. Позже стало известно, что отстреливать их начали в Костанайской области.

При этом в ноябре сообщалось о проекте постановления, согласно которому в стране могут разрешить любительскую охоту на это парнокопытное.

В декабре 2023 года в Международном союзе охраны природы объявили о том, что сайгаки теперь не относятся к категории животных, находящихся на грани исчезновения в Казахстане.

Однако в апреле 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщал, что запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237793-uzhasayushchee-video-s-ubiystvom-saygakov-poyavilos-v-seti/