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В Казахстане распадается каждый второй брак, заявили в Минюсте

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Семейная ссора
Женщина и мужчина. Иллюстративное фото: Nuttawan Jayawan / Getty Images

Глава Министерства юстиции на правительственном часе в мажилисе озвучил актуальную статистику по разводам в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Сарсембаев заявил о кризисе семейно-брачных отношений в Казахстане.

"Об этом также свидетельствует негативная статистика по количеству разводов, где за прошлый год зарегистрировано 61 080 разводов, что в сравнении с количеством заключенных браков (124 774) составило почти половину", - отметил он.

Позже он уточнил информацию.

"К сожалению, те ценности, которые были ранее присущи нашему народу, они на сегодня утрачиваются и, как показывает статистика, к сожалению, каждый второй брак распадается", - резюмировал глава Минюста.

Напомним, ранее сообщалось, что, согласно данным Petrelli Previtera, по состоянию на 4 марта 2024 года, Казахстан - второй в мире по коэффициенту разводимости после Мальдив (4,6 на 1000 человек).

По словам экспертов, основными причинами разрыва пар в нашей стране являются вмешательство родственников (61%), отсутствие моральных ограничений (41%), легкий процесс развода (25%).

Напомним, в начале 2023 года были озвучены данные исследования Центра изучения института семьи, согласно которым в казахстанских городах снижается коэффициент брачности, при этом популярность гражданских браков растет.

Также в ходе соцопроса, проведенного в стране также в прошлом году, респондентов просили назвать причины, оправдывающие расторжения брака. Среди главных причин разводов значатся алкоголизм и наркомания, насилие в семье, измены, увлечение азартными играми, а также нетрадиционная сексуальная ориентация.

В ноябре 2023 года стало известно о том, что Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов. Аналитики подсчитали количество браков и разводов по Казахстану. Оказалось, что по итогам первого полугодия 2023 года в стране стали чаще разводиться жители сел.

В феврале 2024 года сообщалось, что в Казахстане число новых браков установило антирекорд. На тот момент показатель, по данным аналитиков Data Hub, находился на минимуме за последние 19 лет.

Позже в Бюро нацстатистики назвали недействительными ранее распространенные в Сети исследования, по результатам которых Казахстан оказался на 2-м месте в мире по количеству разводов.

Также добавим по теме, в конце января этого года депутат Жаркынбек Амантайулы заявил об участившихся среди казахстанцев фиктивных разводах ради выплаты госпомощи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237688-v-kazahstane-raspadaetsya-kazhdyy-vtoroy-brak-zayavili-v-minyuste/