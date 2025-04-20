Канатную дорогу хотят построить в Шымкенте

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков ознакомился с концепцией строительства в городе канатной подвесной дороги и планируемым маршрутом воздушного транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акима Шымкента в Instagram, Габит Сыздыкбеков провел встречу с руководством компании ТОО "Universal Ropeways", в ходе которой была представлена концепция строительства в городе канатной подвесной дороги.

Во время обсуждения стороны рассмотрели предварительные маршруты, возможные технологические решения, ориентировочные этапы проектирования и строительства.

Планируемый маршрут воздушного транспорта поэтапно соединит проспекты Республики, Тауке Хана, Конаева, Байдибек би, Цитадель, Абылай Хана, а также микрорайоны "Туран" и "Шымкент сити".

Напомним, ранее сообщалось, что построенный 4 года назад почти за 3 миллиарда тенге исторический культурный комплекс под названием "Шымкала" начал разрушаться в Шымкенте.

До этого представитель акимата Шымкента сообщил, что городских чиновников наказали после гибели первоклассника в неогороженной яме с водой: был уволен аким Каратауского района, руководителю управления энергетики объявлен строгий выговор, а заместителю акима города, курирующему эту сферу, - выговор.