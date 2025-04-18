Турнир среди операторов FPV-дронов Millitary Drone Race впервые провели в Казахстане

17 апреля на полевом учебном центре "Майлан" проведен первый в Казахстане турнир среди операторов FPV-дронов силовых структур Millitary Drone Race, сообщает Служба государственной охраны РК.

В соревновании приняли участие команды Службы государственной охраны РК, Комитета национальной безопасности РК, Министерства внутренних дел РК, Министерства обороны РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК и др.

Турнир среди операторов FPV-дронов. Фото: СГО

Партнером турнира выступил Научно-образовательный фонд "Ashyk Aspan Foundation".

Турнир среди операторов FPV-дронов. Фото: СГО

Победителем турнира стала команда СГО РК, на втором месте команда ССН "А" КНБ РК, третье место турнира заняла команда Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Турнир среди операторов FPV-дронов. Фото: СГО

"Турнир по пилотированию FPV-дронов был направлен на повышение профессиональной подготовки специалистов в этой области. Можно отметить, что соревнование стало для них возможностью развивать навыки управления новейшими системами и обменяться практическим опытом, а также задало вектор дальнейшего развития в области тактического применения БВС", - подчеркнули в СГО.