Младшему из команды 76 лет: ученых из известной лаборатории решили отправить на пенсию

В Алматы решили обновить кадровый состав ученых лаборатории физики Луны и планет - младшему из команды 76 лет, руководителю - 92 года, передает сайт телеканала КТК.

Пожилых ученых старейшей в Алматы лаборатории физики Луны и планет все-таки отправят на пенсию.

Инициативу руководства Астрофизического института обновить кадровый состав поддержали в Министерстве науки. Оказалось, самому молодому работнику 76 лет, а руководителю команды - 92 года. Но никто из сотрудников идти на заслуженный отдых не собирался.

"Трех человек, включая меня, наш работодатель уволил приказом. Один сотрудник подал сам заявление об уходе. А двоих оставили еще, правда. Но вот неизвестно, разрешат ли им продолжать наши исследования. Мы могли бы, как говорится, освободить и принять молодых. Но на наши зарплаты никто не пойдет", - говорит руководитель лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института Виктор Тейфель.

Лабораторию физики Луны и планеты открыли 55 лет назад. До недавнего времени в ней работало всего шесть человек. И хотя последние годы они трудились дистанционно, на качество исследований это не влияло, утверждают в обсерватории.

Все изменилось в марте. Тогда главам подразделений поручили заменить работников пенсионного возраста более молодыми.

Теперь пожилые сотрудники переживают, что быстро найти им замену вряд ли получится. Говорят: работа хотя интересная, но сложная. Да и платят за нее чуть больше 100 тысяч в месяц. Ученые боятся, что проекты, которые они начали, некому будет завершить.

В профильном министерстве ответили: сама лаборатория не закрывается, и молодые исследователи есть. Для них уже создали необходимые условия.

"За 20 лет лаборатория не участвовала ни в одном крупном проекте. За три года работники подали только три заявки на грантовое финансирование - и те безуспешны. Поэтому просим понять решение правильно.

В любом деле должна сохраняться преемственность поколений. За последние два года в науку вернулись 3,5 тысячи молодых ученых. Недавно мы создали новую ассоциацию, выделили гранты. Финансирование увеличилось. Поэтому надежда есть", - сказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Источник: КТК

Напомним, 10 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с отечественными учеными и поздравил их с профессиональным праздником.

В выступлении было отмечено, что в первые годы независимости развитию отечественной науки не уделялось должного внимания и многие наши ученые были вынуждены уйти в другие сферы. Кроме того, участились факты коррупции в отрасли.

Касым-Жомарт Токаев убежден, что наука является стратегически важной сферой. За последние годы финансирование отечественной науки увеличилось в 3,5 раза, усилилась поддержка молодых ученых. По его мнению, такие меры позволят повысить научный потенциал страны.

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 25 тысяч ученых, половина из них - молодые ученые в возрасте до 40 лет.

Также напомним, на IV заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался об идее создать в Казахстане два наукограда: один - возле Алматы, второй – в Курчатове. Тогда Токаев отметил, что планы по созданию таких городов должны быть по реальным расчетам.

"Воздушных замков мы уже повидали сполна. Спрос будет жесткий. У нас есть такая болезнь: мы любим высказывать инициативы, а потом забываем о них, и они повисают в воздухе. Красивые планы - хорошо, но нужен четкий расчет, в том числе и бюджетных возможностей, и рациональное исполнение этих планов", - отмечал тогда президент.

При этом президент не раз высказывался о развитии науки в Казахстане. Так, к примеру, весной прошлого года на заседании Национального совета по науке и технологиям президент высказался об ученых, которые работают в других странах.

Чего не хватает для развития казахстанской науки - мы писали здесь.