Полицейский из Тараза вместо жены попросил декретный отпуск, но ему отказали

В Жамбылской области сотрудник патрульной полиции судился с работодателем из-за отказа в отпуске по уходу за ребенком до трехлетнего возраста, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску инспектора патрульной полиции к работодателю рассмотрел Таразский городской суд.

Истец с 2019 года состоит в браке, вместе с супругой растит троих детей. Младшая дочь родилась летом 2023 года.

Мужчина обратился в департамент полиции с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Ему отказали в связи с нехваткой сотрудников личного состава.

Суд установил, что истец имеет листок временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком. Его супруга является предпринимателем.

"Доводы ответчика о том, что в настоящее время имеется нехватка личного состава, много вакантных должностей, суд нашел несостоятельными. Работник имеет право выйти в декретный отпуск независимо от пола и других обстоятельств", - отметили в суде.

Суд признал действия департамента полиции незаконными и обязал предоставить сотруднику отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Решение вступило в законную силу.

Таким образом, были защищены законные права и интересы работника полиции.

Ранее в Жамбылской области защитили права женщины на отпуск по уходу за ребенком до трех лет, с заявлением о котором она обратилась к заместителю акима области. Суд признал незаконным увольнение казахстанки при сокращении.

А в ЗКО сотрудница ветеринарной станции судилась с работодателем и добилась восстановления на работе, а также компенсации морального вреда. Женщина подала заявление о предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и не могла быть уволена.