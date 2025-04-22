"У ребенка нет беззаботного детства": мальчик с ДЦП из Талдыкоргана борется за шанс встать на ноги

5-летний Артур из Талдыкоргана - долгожданный ребенок в семье. Однако с рождения он страдает ДЦП. Семья уверена, этот диагноз не приговор, но лечение требует больших сумм, передает NUR.KZ.

"Вторая беременность и роды мне дались нелегко - у нас с ребенком выявился резус-конфликт (несовместимость резуса-фактора крови). При рождении у Артура был высокий уровень билирубина, из-за чего был поставлен диагноз "гемолитическая болезнь новорожденных". 10 дней Артур провел в реанимации новорожденных, перенес несколько переливаний крови и лечение медикаментами. После этого уровень билирубина начал снижаться.

Врачи решили перевести его в палату, но я боялась, что ребенок еще очень слаб. Просила понаблюдать за сыном хотя бы пару дней в реанимации. На что врачи начали меня уверять, что все хорошо", - говорит мама мальчика, Ольга Селянина.

Страхи были не напрасны, вспоминает мама, утром следующего дня у Артура произошла остановка дыхания, мальчик попал в реанимацию.

"Так случилось, что диагноз моего сына на данный момент сформирован по причине остановки дыхания. В итоге в 11 месяцев Артуру был поставлен диагноз ДЦП. Наша семья не ожидала, что Артур будет особенным ребенком, но к сожалению, так произошло. Мы приняли сына таким и готовы сделать все возможное, чтобы Артур научился жить, как все.

ДЦП - это боль и страдания маленького человека, когда у ребенка нет беззаботного детства. Обследования, лечение, беспрерывная реабилитация становятся нормой жизни. Однако ДЦП - не приговор, потому на протяжении этих лет наша семья старается облегчить состояние нашего сына, чтобы он смог адаптироваться к обычной жизни", - говорит мама.

По ее словам, мальчик посещает частные реабилитационные центры, принимает медикаментозное лечение, а также занимается с ЛФК-инструктором и массажистом на дому. Это все поспособствовало хорошим результатам в развитии Артура - он научился держать голову, сидеть, стоять с опорой, подниматься и спускаться с кровати, издавать определенные звуки и слоги.

Мама постоянно находится с Артуром дома, целиком и полностью занимаясь его восстановлением.

"На данный момент наша цель - пройти курс лечения стволовыми клетками с последующей реабилитацией для улучшения интеллекта и развития Артура. Но на это необходимо 1 580 000 тенге. Курс будет проходить в Алматы, в "Московском центре клеточных технологий", - заключила Ольга.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 8842 4036

Halyk: 4405 6397 8411 7846

Ольга С., мама

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