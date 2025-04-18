Боли в ушах и гематома ноги: подросток из Алматы борется с агрессивным видом рака

12-летний Алмаз из Алматы несколько лет борется с раком. Лечение он проходит в Стамбуле, но сумма за него неподъемна для семьи - 25 млн тенге, передает NUR.KZ.

Проблемы со здоровьем у мальчика начались в апреле 2022 года. У Алмаза заболели уши, а врач диагностировал гнойный отит левого уха и удалил гной. Затем назначил лечение и отправил мальчика домой.

"Все рекомендации врача были выполнены, ушные боли прекратились. В начале лета мы начали замечать, что сын стал плохо слышать, но на боли не жаловался. Поехали в больницу, сделали аудиограмму и тимпанограмму. Врач отметил, что у ребенка двусторонний отит, жидкость в ушах и тугоухость 1-й степени, необходимо сделать парацентез. Затем было назначено лечение.

После лечения Алмаз начал лучше слышать. Но в июне 2022 года левое ухо опять стало болеть, снова поехали в больницу, где сказали, что все нормально и отправили домой. На следующее утро боли усилились", - говорит папа мальчика, Данияр Абжикеев.

Мальчика положили в больницу, сделали КТ, а затем - шунт в левое ухо. Через месяц вновь появились боли в ушах. Алмаза снова госпитализировали, сняли болевой синдром и выписали домой. После этого у ребенка на левой ноге появилось плотное образование.

"Врачи сказали, что это - гематома. В августе началась рвота, которую связали с отравлением отравился виноградом. Несмотря на оказанную медпомощь, рвота усилилась и появились боли в животе. Алмаза госпитализировали. Через два дня врач рассказала о подозрении на менингит, Алмазу провели пункцию, но ее результаты были отрицательными.

Снова появилась боль в ухе, сыну пришлось удалить часть кости, так как был отек. Через год должны были поставить титановую пластину. В сентябре Алмаз сдал анализы крови, которые оказались с отклонениями от нормы. Результаты гистологии требовали дополнительного анализа крови в центре онкологии. В тот же день позвонили из лаборатории и сказали, что срочно нужно ложиться в больницу", - вспоминает папа.

Все это время образование на ноге не исчезало, слух снижался. В октябре мальчику сделали пункцию, по результатам которой в тот же день поставили диагноз "острый миелобластный лейкоз". Алмазу начали проводить химиотерапию, после чего слух улучшился, образование на ноге полностью исчезло. После окончания курса лечения Алмаз вошел в ремиссию.

"В ноябре 2022 года гематолог сказала, что по результатам генетической экспертизы Алмаз находится в группе высокого риска онкологических заболеваний. Вероятность того, что болезнь вернется - 50%. При этом при рецидиве делается высокодозная "химия".

В декабре того же года мы с Алмазом прилетели в Турцию на обследование, сына госпитализировали, и он получил несколько курсов химиотерапии, после чего было принято решение проводить трансплантацию костного мозга", - говорит Данияр.

Донором стал отец. На 21 день после трансплантации Алмаза выписали. Мальчик регулярно сдавал анализы - все показатели восстанавливались.

"После трансплантации сдали анализы на приживаемость костных клеток, показатели были сначала 73%, затем - 99%. В августе 2023 года он прилетел домой в Казахстан, а в ноябре мы вновь отправились на диагностику в Турцию.

В январе 2024 года Алмаз переболел корью, а в сентябре вновь пожаловался на заложенность в левом ухе. Турецкие врачи снова заявили о необходимости операции. Опухоль в ноге тоже начала расти. В результате ее удалили и гистология показала лимфому. После детального изучения в лаборатории Стамбула, врачи сообщили, что у Алмаза рецидив острого миелобластного лейкоза", - делится Данияр.

Для дальнейшего лечения и реабилитации необходимы значительные финансовые средства. Семья вновь возвращается в Стамбул. Однако остаток к сбору очень большой - 25 000 000 тенге.

"Мы - многодетная семья со средним заработком. У нас четверо детей, и все наши силы и ресурсы направлены на поддержание их здоровья и благополучия. Наш сын Алмаз - это наша надежда и сила, и я сделаю все возможное, чтобы подарить ему шанс на выздоровление.

Сейчас я вынужден обратиться за помощью. Мы будем признательны за любое участие: финансовую поддержку, информационное содействие или другие способы, которые помогут нам двигаться дальше. Если вы захотите поддержать нас или задать вопросы, я могу выйти по видеосвязи через приложение whatsapp или любыми другими методами", - заключил папа мальчика.

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