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"Продают билетов больше, чем мест": авиакомпании Казахстана будут штрафовать за овербукинг

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Женщина сидит в зале ожидания аэропорта
Пассажир. Иллюстративное фото: eggeeggjiew/Getty Images

В Казахстане собираются штрафовать авиакомпании за овербукинг - практику, когда проданных билетов больше, чем мест в салоне, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

На сайте Главной транспортной прокуратуры Казахстана сообщили о намерении штрафовать авиакомпании за овербукинг - практику продажи большего числа авиабилетов, чем количество мест в самолете.

"Крупные международные авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете, рассчитывая на неявку пассажиров. Однако на деле это часто приводит к проблемам: если все клиенты прибывают на рейс, некоторым из них попросту отказывают в посадке.

В Казахстане последние два года эта практика также использовалась некоторыми авиаперевозчиками, особенно на популярных маршрутах, а также в праздничные и выходные дни. Пассажиры, имея на руках оплаченные билеты, сталкивались с отказом в посадке и вынуждены были искать альтернативные варианты. Недовольство общества росло, и проблема требовала срочного решения", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что раньше ответственность за непредоставление места на борту при наличии билета была предусмотрена только для международных рейсов. Но теперь это будет распространяться и на внутренние рейсы.

"Теперь за нарушение правил внутренних перевозок пассажиров, багажа и грузов на внутренних рейсах предусмотрена административная ответственность. Согласно новой норме авиаперевозчик может быть оштрафован на 50 МРП (196 600 тенге)", - сообщили прокуроры.

В августе прошлого года сообщалось, что вице-министр транспорта Талгат Ластаев назвал овербукинг незаконным.

До него министр транспорта Марат Карабаев ответил на вопрос, возможен ли отказ от практики продажи большего количества авиабилетов, чем мест в самолете.

"В целом, это международная мировая практика. Ни в одной стране, насколько я знаю, такого ограничения не существует. Оно связано с тем, что продают на несколько единиц больше билетов, а по факту на борт не все пассажиры регистрируются. Поэтому, исходя из этого опыта, все компании мира, в том числе, казахстанские компании, такое практикуют", - рассказал Карабаев.

Отметим, ранее мы рассказывали, что такое овербукинг и что делать, если пассажир попал в такую ситуацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236590-prodayut-biletov-bolshe-chem-mest-aviakompanii-kazahstana-budut-shtrafovat-za-overbuking/