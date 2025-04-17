Построенный за 3 млрд культурный комплекс начал рассыпаться в Шымкенте (видео)

Построенный 4 года назад исторический культурный комплекс под названием "Шымкала" начал разрушаться в Шымкенте, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, на строительство комплекса было потрачено почти 3 миллиарда тенге. Он возведен на месте древнего городища, где археологи нашли сохранившиеся части древних построек.

Несмотря на приличную сумму, качество современных работ вызывает у посетителей много вопросов. Сейчас самые большие дыры и места, где отвалилась облицовка, стыдливо прикрыли подручными материалами, говорится в сюжете телеканала.

Этноаул, бывший частью комплекса, сейчас закрыт. Юрты и качели пылятся, сложенные в сторонке. Место, которое должно было привлечь туристов, буквально рассыпается. При том, что за вход с приезжих берут по тысяче тенге.

Директор комплекса признался, что запросить деньги на ремонт или реконструкцию цитадели невозможно – на огромный комплекс площадью 4,5 гектара нет ни одного документа, кроме госакта на землю. Как так вышло, в администрации не знают, но говорят, что привести бумаги в порядок должны в этом году. А без них ремонта не будет.

"Сейчас комплекс находится на балансе музея. Но у нас есть только государственный акт на землю. Есть основания полагать, что это место не имеет документов из-за того, что не было акта приемки. Документов у нас нет ни на вновь построенные объекты, ни на отреставрированные памятник", - рассказал директор ГКП "Объединение музеев Шымкента" Жандос Курбан.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области обрушилась простоявшая несколько веков башня из списка памятников республиканского значения. Предполагается, что обрушилась она из-за того, что крыша башни была открытой и подверглась воздействию снега и дождя.

Она начала разрушаться еще в 2023 году, через несколько лет после того, как ее отреставрировали. На реставрацию тогда из бюджета выделили 30 млн тенге.

Тогда сообщалось, что караульную башню построили, чтобы вести дозор на Великом шелковом пути. Уникальное сооружение расположено в предгорьях Каратау и по легенде носит имя красавицы Акбикеш.

По словам местных жителей, сложные работы по реставрации сначала доверили приезжим рабочим, а когда они сбежали, привлекли рабочих из местных аулов. Поэтому та облицовка, которая должна была спасти башню от разрушения, не продержалась и года. отреставрированная за 30 млн тенге башня Акбикеш начала разрушаться в Туркестанской области.