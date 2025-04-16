"Фигурки вырезаны вручную из 18-каратного золота": изъятые часы за 182 млн тенге выставили на торги в Казахстане

Более 30 единиц часов выставили на продажу на электронной торговой площадке. Самым дорогим лотом из них являются часы Ulysse Nardin Classic за 182 млн тенге, передает NUR.KZ.

Компания по управлению возвращенными активами выставила на торги несколько десятков часов известных брендов. Стоимость самого недорогого лота составляет 53 тысячи тенге, однако столь приемлемая цена - редкость среди подобных экземпляров.

Многие из выставленных лотов стоят несколько миллионов тенге, например, наручные часы Frank Muller Geneve, которые покупателю обойдутся минимум в 24,8 млн тенге - такова стартовая цена лота.

Часы Frank Muller Geneve. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Отмечается в описании, что эти часы выполнены из 18-каратного розового золота, имеют сапфировое стекло и циферблат, инкрустированный рубинами, сапфирами и цаворитами.

Однако это не самый дорогой лот в списке. Самая высокая цена установлена для часов Ulysse Nardin Classic 789-80 за 182 285 215 тенге.

Часы Ulysse Nardin Classic. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Сообщается, что минутный турбийон встроен в циферблат из авантюрина, а вестминстерский бой производится 4 гонгами, каждый из которых имеет разную тональность.

"Фигурки на циферблате из авантюрина вырезаны вручную из 18-каратного золота. Движения жакемаров синхронизированы со звуком боя. Ограниченная серия в 30 экземпляров. Корпус из платины. Циферблат из авантюрина с золотыми фигурками в виде сражающихся воинов", - говорится в описании.

В целом, на торги выставлены 31 экземпляр часов, аукцион пройдет 30 апреля и 6 мая.

К слову, еще один интересный лот - женская сумка Louis Vuitton Paris, которую продают буквально по антикризисной цене для этого известного бренда - всего за 194 820 тенге. Ее могут продать с торгов уже 2 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что КУВА выставила на продажу возвращенные ювелирные изделия. Торги пройдут 23 и 25 апреля. Согласно информации на электронной торговой площадке, всего планируется продать 61 ювелирное изделие.

Среди них - колье, браслеты, цепочки, кольца, в том числе, известных брендов. Самым дорогим лотом стали серьги DE BEERS, которые оцениваются в 134 385 000 тенге.

Сумка. Фото: e-auction.e-qazyna.kz