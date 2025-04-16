Крушение самолета под Актау: мемориал памяти погибших установили в Азербайджане

В Азербайджане увековечили память погибших членов экипажа и пассажиров в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на "Азертадж".

По данным портала, азербайджанские альпинисты установили на территории государственного историко-культурного и этнографического заповедника "Хыналыг и кочевой путь" мемориальную доску с именами погибших в авиакатастрофе.

На ней написаны имена членов экипажа - Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и Окюмы Алиевой, а также надпись "В память о погибших членах экипажа и пассажирах".

Крушение самолета AZAL близ Актау 25 декабря 2024 года

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

Добавим, что жители Азербайджана после крушения самолета неоднократно благодарили жителей Казахстана. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и в ходе разговора поблагодарил жителей нашей страны.

Кроме того, жители Азербайджана в соцсетях также выразили благодарность казахстанцам.