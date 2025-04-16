Новый Дом дружбы построят в Алматы. Об этом рассказал аким города Ерболат Досаев на расширенном заседании, посвященном 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, передает NUR.KZ.

Сегодня в Республиканском Доме дружбы прошло расширенное заседание, посвященное 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Аким Алматы Ерболат Досаев вручил юбилейные медали "Қазақстан халқы Ассамблеясына 30 жыл" представителям этнокультурных объединений, депутатам маслихата и ветеранам АНК, внесшим значительный вклад в развитие межэтнического согласия.

Выступая на заседании, аким города Ерболат Досаев отметил, что за три десятилетия Ассамблея стала действенным институтом народной дипломатии и диалога, укрепляющим принципы "Единства в многообразии" и служащим основой стабильности в условиях глобальных вызовов.

Важным направлением дальнейшего развития станет создание современной инфраструктуры для этнокультурных объединений. Ерболат Досаев сообщил о планах акимата построить в Алматы новое здание Дома дружбы.

"Сегодня более 30 этнокультурных объединений ведут активную деятельность на базе Дома дружбы. Мы считаем важным обеспечить их современной площадкой, которая станет центром культурного обмена, символом открытости и уважения к многообразию", - отметил он.

Аким также подчеркнул, что в Алматы при поддержке городской АНК успешно действуют четыре национальных театра и семь редакций этнических СМИ, что способствует сохранению языков, культуры и межнационального диалога.

Отдельное внимание Ерболат Досаев уделил гражданским инициативам и проектам, направленным на формирование казахстанской идентичности. В Алматы при поддержке Ассамблеи реализуются образовательные, патриотические и экологические инициативы, активно работают Советы аксакалов и матерей. В этом году в городе пройдут Республиканский Совет аксакалов и Форум Совета матерей.

Совместно с депутатской группой "Ынтымақ" запущены инициативы по поддержке молодёжи, включая школу молодого политика "Қайраткер", образовательный проект "Маслихат LUB" и экологическую акцию "Рақмет, Жер-Ана!".

В свою очередь, в ходе заседания представители этнокультурных объединений и молодежных организаций выразили благодарность за поддержку и подчеркнули роль Алматы как флагмана общественных и культурных инициатив.