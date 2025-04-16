Крупного продавца кондитерских изделий проверяют в Казахстане

В Павлодарской области проводится антимонопольное расследование в отношении одного из крупных реализаторов кондитерских изделий - ТОО "КДВ Казахстан", передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

Как сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК, расследование в отношении ТОО "КДВ Казахстан" по признакам злоупотребления доминирующим положением инициировано Департаментом АЗРК по Павлодарской области.

"В деятельности компании по результатам проведенного анализа выявлены признаки дискриминационного ценообразования. А именно - применение различных цен и условий к равнозначным договорам на реализацию кондитерских изделий", - отметили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

Такие факты могут свидетельствовать о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее в адрес ТОО "КДВ Казахстан" антимонопольным органом уже было направлено уведомление с предложением добровольно устранить выявленные признаки нарушения.

Однако уведомление не было исполнено, что и послужило основанием для возбуждения расследования.

"В рамках проводимого расследования будет дана правовая оценка действиям компании, в том числе с точки зрения наличия или отсутствия объективно оправданных причин для дифференциации условий поставок", - рассказали в ведомстве.

Как сообщается на официальном сайте компании, ООО "КДВ Групп" - российский производитель снеков и кондитерских изделий. В структуре холдинга работают более десяти фабрик, расположенных в разных городах России. Предприятия производят порядка 700 наименований продукции.

Основатель холдинга "КДВ Групп" - Денис Штенгелов, российский долларовый миллиардер.