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"Завтра случится трагедия": детей сняли на видео на крыше детсада в Алматинской области

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Дети рисуют, сидя за столом
Детский сад. Иллюстративное фото: pixabay.com

В селе Батан Алматинской области прохожие сняли на видео, как воспитанники детского сада выбегают на крышу через окно. На ситуацию отреагировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видеоролик опубликовала Instagram-страница Kris_p_almaty_obl.

"В обеденное время очевидцы засняли тревожный инцидент: воспитанники частного детского сада свободно передвигались по крыше здания. На видео видно, как малыши находятся на высоте без какой-либо страховки и присмотра взрослых", - говорится в подписи к посту.

Ролик обеспокоил сельчан, которые и решили обнародовать запись.

"Я не хочу оставаться равнодушной. Сегодня это просто видео, а завтра может случиться трагедия. Прошу проверить этот детский сад!" - отметила автор видео.

На пост отреагировали в департаменте полиции Алматинской области. Здесь сообщили, что заведующего детсада привлекли к административной ответственности, а сотрудника, допустившего нарушение, уволили.

"С целью предотвращения подобных случаев на окна установлены защитные решетки и специальные блокираторы. По данному факту проводится служебная проверка, материалы направлены в уполномоченные органы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Актюбинской области воспитателя детского сада уволили после того, как в Сети появился ролик с оставшимися без присмотра малышами в одних подгузниках.

А в Западно-Казахстанской области родители обвинили воспитателей детского сада в избиении малышей. Сельчане написали заявление в районное управление образования и в полицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236047-zavtra-sluchitsya-tragediya-detey-snyali-na-video-na-kryshe-detsada-v-almatinskoy-oblasti/