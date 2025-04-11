Токаев: Шымкент – город с большим потенциалом

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Шымкент, имеющий глубокие исторические корни, сыграл особую роль в судьбе нашей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На встрече с местной общественностью Шымкента президент подчеркнул, что здешние места олицетворяют дух и образ жизни нашего народа.

"Шымкент известен как "шырайлы шаһар". Действительно, и люди, и погода в этом месте особенные. Граждане очень трудолюбивые и предприимчивые. Я искренне благодарен всем вам за ваши заслуги. Древний город стоит на перекрестке девяти дорог. Как известно, через эти земли проходил Великий Шелковый путь.

С незапамятных времен в Шымкенте процветала торговля, здесь оставили свой след различные культуры и традиции. Преемственность прошлого и настоящего не прерывается и сегодня: через город проходит транспортный коридор Западная Европа - Западный Китай. Благодаря своему географическому положению растет стратегическое значение города", - говорит президент.

Глава государства напомнил, как несколько лет назад на встрече с жителями Шымкента он сказал: "Благополучие - суть экономики, согласие - суть политики".

"Эти ценности по-прежнему определяют стратегию развития нашей страны. Глядя на сегодняшний Шымкент, можно с уверенностью сказать: город с каждым годом становится краше. Запускаются новые производства. По моему поручению было построено несколько социальных объектов, в частности, Конгресс-холл, два дворца школьников, одиннадцать комфортных школ", - напомнил Токаев.

Он отметил, что в прошлом году в городе было построено 1,3 млн кв.м жилья. Активно развиваются металлургия, строительство и пищевая промышленность. В прошлом году рост экономики города составил 11%. В Шымкенте реализуются более 300 инвестиционных проектов с созданием 9 тысяч постоянных рабочих мест. Только в прошлом году в город было привлечено около 770 миллиардов тенге инвестиций.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Шымкент по праву считается благодатным местом для предпринимателей. Здесь работают около 140 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые формируют более половины экономики города.

"Демографический рост мегаполиса также впечатляет. Наряду с естественным ростом населения отмечается и положительное миграционное сальдо. Это свидетельствует о жизнеспособности, привлекательности и большом потенциале города. Надо помнить и о том, что неконтролируемая миграция окажет влияние на техническую и социальную инфраструктуру.

Безусловно, эти успехи стали возможны, прежде всего, благодаря трудолюбию, предприимчивости и сплоченности горожан. В сегодняшнее неспокойное время именно эти качества должны быть присущи каждому гражданину", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Шымкента прокомментировал отношения с соседними странами, отметив, что отношения строятся на "основе взаимного доверия".