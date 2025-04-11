Двухэтажки начали разрушаться из-за дождей в Актюбинской области (видео)

Жители поселка Кенкияк в Актюбинской области столкнулись с необычной проблемой - их кирпичные дома стали разрушаться из-за дождей, передает сайт телеканала КТК.

Двухэтажные кирпичные дома в Кенкияке были построены больше полувека назад для нефтяников. Сейчас состояние двухэтажек пугает жителей. Кровля пришла в негодность настолько, что даже небольшой дождь приводит к потопам в квартирах. А фасад и вовсе разрушается.

Люди боятся, что падающие со стен кирпичи могут убить случайных прохожих. Жильцы самостоятельно огородили наиболее опасные участки.

Чиновники говорят, рассчитывать на бюджетные деньги сельчанам не стоит. По закону собственники сами должны заняться ремонтом.

При этом власти сумели привести в порядок 6 из 38 домов за счет спонсорских средств. Сейчас, как заявили в акимате, они снова пытаются договориться с нефтяной компанией о дальнейшем финансировании.

"На сегодня в поселке Кенкияк насчитывается 38 многоквартирных домов. Согласно закону о жилищных отношениях, жильцы должны сами заниматься их ремонтом и содержанием. Тем не менее у нас есть договоренность с самым крупным инвестором района. В рамках этого соглашения будем ремонтировать двухэтажки", - прокомментировал аким Кенкиякского сельского округа Куанышбек Серикжанов.

Источник: КТК