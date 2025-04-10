Прощание с журналистом Львом Тараковым пройдет в Алматы 12 апреля
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Накануне в возрасте 59 лет ушел из жизни известный казахстанский журналист Лев Юрьевич Тараков - в Алматы пройдет прощание с ним, передает NUR.KZ.
Прощание состоится в субботу, 12 апреля, в 10:00 в Вознесенском соборе в парке 28 гвардейцев-панфиловцев.
Накануне пост со словами соболезнования опубликовала министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.
"Лев Юрьевич - яркий медиаменеджер, творческая личность, талантливый человек и блестящий публицист. Много лет имела честь знать его лично, взаимодействовать по работе, тепло и с уважением общаться", - написала она.
Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким известного журналиста Льва Таракова.
Глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты "Время" Льва Таракова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234756-kogda-v-almaty-proydet-proshchanie-s-zhurnalistom-lvom-tarakovym/