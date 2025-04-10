Погоня полицейского за нарушителем попала на видео в Алматы

В Сети распространяется видео, на котором страж порядка пытается догнать, вероятно, нарушителя. На это видео отреагировали и прокомментировали в ДП Алматы, передает NUR.KZ.

Видео с догоняющим нарушителя полицейским опубликовано в Telegram-канале Мой Алматы. На кадрах полицейский бежит за мужчиной, пытаясь догнать.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы объяснили, что происходило на видео и за что полицейский совершил погоню за мужчиной.

"В Наурызбайском районе, по проспекту Алатау, за нарушение правил дорожного движения экипажем патрульной полиции было остановлено транспортное средство. Во время проверки пассажир внезапно покинул автомобиль и попытался скрыться. Поведение мужчины показалось полицейским подозрительным - они немедленно начали преследование", - сообщили в ведомстве.

Однако беглеца задержал второй патрульный, подоспевший навстречу.

"Задержанный оказался иностранным гражданином. При проверке документов нарушений миграционного законодательства не установлено. Причина его поступка выясняется", - добавили в полиции.

Ранее погоня полицейских за водителем попала на видео в Павлодаре. На кадрах видно, как стражи порядка пытаются догнать его в частном секторе, но ему удается уворачиваться.

До этого в соцсетях появилось видео с участием мужчины на электросамокате, за которым бежали двое патрульных. В департаменте полиции Алматы сообщили, что нарушитель задержан.

Ранее в Сети также появилось видео погони полицейских за водителем мопеда. Стражам порядка пришлось выехать на встречную полосу, вслед за мопедистом. На видео отреагировали в ДП Алматы.